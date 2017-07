Pentagon hevder Nord-Korea testet interkontinental rakett

– Vår vurdering er at dette var et interkontinentalt, ballistisk missil, noe som var forventet, sier en talsmann for det amerikanske forsvarsdepartementet, Jeff Davis.

– Missilet ble skutt opp fra Mupyong-ni og fløy om lag 1.000 kilometer før det landet i Japanhavet, sier han.

Japan fordømmer

Det japanske TV-selskapet NHK var først ute med å melde om prøveskytingen, som ble bekreftet av statsminister Shinzo Abe.

En talsmann for den japanske regjeringen betegner den nordkoreanske testen som et klart brudd på FN-resolusjoner.

– Vårt land vil aldri tolerere det. Vi har levert en kraftig protest til Nord-Korea og fordømt det på det sterkeste, sier talsmannen Yoshihide Suga.

Krisemøte

Det sørkoreanske forsvaret bekreftet også raskt at Nord-Korea hadde gjennomført en ny rakettoppskyting og med det brutt FN-resolusjoner.

Ifølge det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap ble raketten skutt opp klokka 23.41 lokal tid fredag, og Sør-Koreas president Moon Jae-in kalte kort tid etter inn til et nattlig krisemøte.

Tidligere i uka siterte Yonhap en regjeringskilde i Seoul som opplyste at en ny rakettoppskytning trolig var nært forestående i Nord-Korea.

Første interkontinentale

Den forrige nordkoreanske oppskytningen fant sted på den amerikanske nasjonaldagen 4. juli, da landet avfyrte en interkontinental rakett som fløy i 930 kilometer før den landet i Japanhavet.

Dette var første gang Nord-Korea skjøt opp en interkontinental rakett, noe som vakte stor bekymring ettersom rekkevidden tydet på at den kunne nå mål så langt unna som i USA.

– Gave til bastardene

Nord-Koreas leder Kim Jong-un betegnet raketten 4. juli som «en gave til de amerikanske bastardene». USA svarte med å ta til orde for skjerpede sanksjoner i FN, og fredag vedtok Senatet i Washington et sett av nye amerikanske sanksjoner mot regimet i Pyongyang.

Japan skjerpet også sanksjonene og føyde to kinesiske selskap til sin liste, blant dem en bank.

Nord-Koreas rakettoppskytning kom bare timer etter at de nye sanksjonene ble kjent.