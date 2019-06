Dramatisk økning i issmelting på Grønland

Issmeltingen på Grønland foregår vanligvis fra juni til august, men i år startet sesongen allerede 30. april, skriver Reuters.

Det er den nest tidligste datoen for issmelting som er registrert siden 1980.

Temperaturen over innlandsisen var over fire grader varmere enn det normale i april og mai, skriver USAs nasjonale snø- og is-datasenter (NSIDC).

Ifølge den danske nettsiden Polar Portal smelter tre gigatonn is – tilsvarende tre kubikkilometer is – hver dag på Grønland nå i juni.

Grafen som hvordan issmeltingen på Grønland i år omfatter langt større områder enn vanlig. Foto: NSIDC

Smeltebilde går verden rundt

Smeltingen vises tydelig på et bilde som klimaforsker Steffen Olsen ved Dansk Meteorologisk institutt (DMI) tok i forrige uke.

Bildet viser sledehundene til Olsen som løper i flere centimeter overvann når de krysser isen over Inglefield Bredning-fjorden.

Olsen tok bildet 13. juni ved Qaanaaq, nordvest på Grønland. Vanligvis er temperaturen rundt null på denne årstiden, men i forrige uke ble det målt hele 17,3 varmegrader i Qaanaaq, skriver Politiken.

DMI sier at de har fått henvendelser fra hele verden om bildet, blant annet fra BBC, CNN, The Guardian, Der Spiegel og National Geographic.

– Jeg forsøkte å dokumentere en problematisk situasjon, som vi oppdaget i vårt arbeide og som jeg personlig fant litt surrealistisk, men jeg hadde ikke trodd at et amatørfoto tatt med mobiltelefon skulle ta av så kraftig, sier Steffen Olsen.

Skyldes flere forhold

En oversikt fra 17. juni viser at isen i Arktis dekker et mindre område en normalt for datoen. Foto: NSIDC

Det er flere grunner for at årets issmelting er over normal, skriver The Economist.

Et naturlig fenomen kjent som nordatlantisk oscillasjon er inne i en fase som fører til mer smelting.

Global oppvarming på grunn av utslipp av klimagasser.

Klimaendringer har svekket jetstrømmer i atmosfæren, hvilket har ført til at et varmt og fuktig værsystem har etablert seg over det nordøstre Grønland.

Følger isen tett

Utviklingen av innlandsisen på Grønland følges tett fordi den er regnet som mer sårbar enn isen i Antarktis.

Skulle all isen på Grønland smelte, vil det føre til at alle verdens hav stiger med sju meter.

All forskning tyder på at det vil ta hundrevis av år før all isen forsvinner, men professor Jason Box ved Geological Survey of Denmark and Greenland advarer likevel om at 2019 kan bli et dårlig år for Grønlands-isen.

– Hvis dette året utvikler seg som 2012 (årets med størst issmelting), kan det bli en havstigning på én millimeter på ett år bare fra Grønland, sier professor Jox.