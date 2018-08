Polhavets eldste og tykkeste is bryter opp

På grunn vindmønstrene over Polhavet presses isen opp mot Grønland og Canada. Det fører til at isen blir tykkere og at gammel is samler seg opp.

Forskerne har derfor sett for seg at havområdene nord for Grønland var det området der isen vil holde seg lengst i Polhavet.

- Vi har alltid tenkt at området nord for Grønland ville være et slags tilfluktsted for isen, der den ville bli liggende, sier seniorforsker Walt Meier ved USA nasjonale datasenter for snø og is (NSIDC) til BBC.

Har aldri skjedd før

- Temperaturen øker i Arktis og isen smelter og blir tynnere. Det skyldes klimaendringene, sier forsker Thomas Lavergne ved Meteorologisk institutt Foto: Meteorologisk institutt

I sommer har det imidlertid oppstått et flere titalls kilometer bredt belte med åpent hav i området.

- Vinden har dyttet isen bort fra kysten av Grønland og ut i Polhavet. På grunn av vinden danner det seg et område med åpent hav nord for Grønland og det er et område der det pleier å være tykk is, sier forsker Thomas Lavergne ved Meteorologisk institutt tiil NRK.

Det er andre gang dette skjer i år, noe som aldri har skjedd før siden satelittmålinger begynte på 1970-tallet, skriver The Guardian.

- Det samme skjedde også sent i februar i år, og da var det første gang dette skjedd om vinteren. Om sommeren har det skjedd få ganger før, men i år er det usedvanlig stor åpningm, sier Lavergne.

Se isen forsvinne fra Nord-Grønland i vinter. De mørke områdene er åpent vann. Du trenger javascript for å se video. Se isen forsvinne fra Nord-Grønland i vinter. De mørke områdene er åpent vann.

Spørsmål om når, ikke om hvis

Isen nord for Grønland er blitt tynnere som et resultat av flere varme somre på rad. Det gjør at det er lettere for vinden å flytte isen.

- Den tykke isen bruker flere år på å dannes. Hvis den tykke isen flytter seg bort fra Arktis, blir den isen som danner seg der året etter, tynnere, sier Lavergne.

Walt Meier ved USA nasjonale datasenter for snø og is (NSIDC) Foto: NSIDC

Til vinteren kommer området til å fryse igjen på nytt, men Walt Meier er ikke i tvil om hva som vil skje med isen i Polhavet på sikt.

- Når det gjelder spørsmålet om Arktis kommer til å bli isfritt, er det i hvert fall for sommeren, mer et spørsmål om når enn et spørsmål om hvis, sier Meier.

Et isfjell bak landsbyen Innarsuit på Nordvest-Grønland 13. juli i år. Foto: Karl Petersen / Scanpix/AFP

Skal frakte gods i Nordøstpassasjen

Den stadige issmeltingen i Arktis gjør at verdens største container-rederi, danske Maersk, når har bestemt seg for å sende et lasteskip gjennom Polhavet fra Asia til Europa.

200 meter lange «Venta Maersk», med plass til 3600 containere om bord, forlater om få dager Vladivostok med kurs mot St. Petersburg.

Skipet er ventet å passere gjennom Beringstredet 1. september. Deretter vil det følge nordkysten av Russland før det passerer langs norskekysten.

Kart som viser utbredelsen av is i Arktis 21. august i år. Den guloransje linjen viser gjennomsnittlig utbredelse av isen i perioden 1981-2010. Foto: NSIDC

«Venta Maersk» ventes å nå frem til St. Petersburg i slutten av september, skriver DR.

Rederiet skriver til DR at turen gjennom Nordøstpassasjen er et eksperiment for å samle erfaringer.,

Ved å bruke Nordøstpassasjen kan skip spare inn 40 prosent av reisetiden de ellers ville brukt fra Asia til Europa gjennom Suezkanalen.