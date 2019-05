Disse kan erstatte Theresa May

Det meste tyder på at tiden er ute for Theresa May. Både egne partifeller og flere regjeringsmedlemmer har bedt henne om å tre av. Hun blir imidlertid sittende inntil etterfølgeren er klar.

Men hvem skal ta over roret som ny leder for De konservative (toryene), og dermed trolig få jobben som landets nye statsminister? Her er veddemålsselskapenes topp fem liste:

1. Boris Johnson

Den tidligere London-ordføreren og brexit-kampanjelederen Johnson ligger milevis foran rivalene sine til å etterfølge Theresa May. Han har en støtte fra 39 prosent av konservative partimedlemmer, ifølge en meningsmålingen til YouGov utført for The Times.

Johnson har gjort det klart at han stiller til valg som ny partileder etter May. Om han blir valgt, blir han også ny statsminister. Han sa for noen dager siden at han har en «grenseløs appetitt på å føre landet inn på rett spor».

Johnson trakk seg i fjor fra regjeringen til May, der han var utenriksminister, fordi han var uenig i avtalen May forhandlet fram med EU om brexit.

Tidligere London-ordfører og Brexit-leder Boris Johnson har gjort det klart at han stiller til valg som ny partileder etter May. Foto: © Toby Melville / Reuters / Reuters

2. Dominic Raab

Nærmeste rival er Dominic Raab, som støttes av 13 prosent, ifølge målingen til YouGov. Han er tidligere Brexit-minister som trakk seg fra regjeringen etter at May presset gjennom et utkast til en brexit-avtale med EU.

– Jeg kan ikke med god samvittighet støtte vilkårene som er foreslått for vår avtale med EU, skrev Raab på Twitter.

At 44-åringen trakk seg ut av regjeringen kan slå begge veier: Han kan bli sett på som prinsippfast, eller en som skyr ansvar.

Tidligere Brexit-minister er en av favorittene til å ta over etter May. Foto: PETER NICHOLLS / AFP

3. Michael Gove

Miljøvernminister Michael Gove har lenge ønsket jobbe til Theresa May, og han knivet om stillingen mot henne i 2016. 51-åringen har bred støtte blant De konservative.

Han har fremstått som en sterk miljøforkjemper og har blant annet slåss for å få til den beste Brexit-avtalen for bønder og fiskere.

Miljøvernminister Michael Gove har lenge ønsket jobbe til Theresa May. Foto: Matt Dunham / Ap

4. Andrea Leadsom

De konservatives leder i Underhuset, Andrea Leadsom, varslet sin avgang i en Twitter-melding i går. I et brev til May skriver hun at hun ikke lenger har tro på at regjeringens tilnærming til brexit er den riktige.

– Jeg har alltid holdt fast ved at en ny folkeavstemning vil være farlig splittende, og støtter ikke at regjeringen villig går inn for å legge til rette for en slik innrømmelse, skriver Leadsom i brevet til May.

Andrea Leadsom er De konservatives leder i Underhuset. Foto: PETER NICHOLLS / Reuters

5. Jeremy Hunt

Kjent som «Teflon-Jeremy» for hans evne til å la kritikk prelle av, da han var helseminister. I dag er han utenriksminister, og mange mener jobben har gitt han rett type erfaring for å ta over stafettpinnen etter May.

Storbritannias utenriksminister Jeremy Hunt er som «Teflon-Jeremy» for måten han lar kritikk prelle av på. Foto: TOBY MELVILLE / Reuters

