– Theresa May annonserer sin avgang i morgen

Det meste tyder på at tiden er ute for Theresa May. Både egne partifeller og flere regjeringsmedlemmer har bedt henne ta sine sko og gå.

I dag skriver The Times at May forbereder seg på å si at hun trekker seg som landets leder i morgen. Det skjer etter at hun gang på gang har blitt stemt ned av parlamentets kabinett i Brexit-saken. May har forsøkt å få til en avtale med EU, men et flertall av politikerne i kabinettet har avvist alle hennes forsøk på en avtale.

Det er også ventet at hun og Det konservative partiet vil bli hardt straffet i dagens EU-valg, etter at hun ikke klarte å få Storbritannia ut av EU innen 29. mars, slik hun har lovet over 100 ganger.

Britene er tvunget til å være med i valget til nytt EU-parlament tre år etter at flertallet i en folkeavstemning stemte for å ta landet ut av den europeiske union.

De Konservative vil etter alt å dømme komme helt nede på 4. plass, slått av både Brexitpartiet, Arbeiderpartiet og Liberaldemokratene.

Brexitpartiet blir størst

Tre av fem velgere i Det Konservative partiet vil ikke stemme på eget parti i dag, ifølge partiets egen undersøkelse. Mange finner i stedet tilflukt i det nystartede Brexitpartiet, som på bare seks uker har fått over 100.000 betalende medlemmer.

Slik gestikulerte leder Nigel Farage i Brexitpartiet (i midten) da NRK spurte om plassen i Europa-parlamentet skulle brukes til å sabotere EUs politikk. Foto: Hannah Mckay / Reuters

– Vi er forrådt. Theresa Mays manifest var helt klart; at vi skulle ut av EU, ut av EUs tollunion og det indre marked, sier leder Nigel Farage til NRK.

Som leder av Uavhengighetspartiet var Farage selve nei-til-eu-generalen under folkeavstemningen om EU i 2016. Han har sittet i en av Storbritannias 73 seter i EU-parlamentet, som blant annet vedtar EUs budsjetter.

Med valgkampmetoder som minner om Donald Trump sine har han plassert seg selv i sentrum av den politiske manesjen.

– Hva vil du gjøre etter at du har blitt valgt inn, sabotere alt sammen?, spør NRK.

– Sabotere? Jeg har sittet der i 20 år og jeg tror alle er enige om at jeg alltid har vært konstruktiv, sier Farage til NRK med et lurt smil.

«Pokker ta Farage» står det på plakaten til yrkesdemonstrant og anti-brexitforkjemper Steve Bray utenfor Underhuset i Westminster. Foto: Øyvind Nyborg / NRK

Føler seg forrådt av Theresa May

John Murray (75) driver fruktboden på torget i Brentwood nord for London. I hele sitt voksne liv har han stemt på De Konservative. Men nå er det slutt.

– Vi stemte på brexit og vi skulle ha vært ute av EU nå. May har kludra det skikkelig til og man kan ikke stole på henne lengre, sier Murray til NRK.

Frukthandler John Murray (75) i Brentwood nord for London har stemt på De Konservative hele sitt liv. Men fordi brexit uteblir, så vil han heller stemme på den nystartede Brexitpartiet. Foto: Øyvind Nyborg / NRK

Han stemte på brexit på grunn av innvandringen, som han synes er for høy. Han tror Farage ville blitt en god statsminister.

– Det er så mange folk på De britiske øyer nå at vi snart tipper og synker i havet, sier Murray.

Uansett hvordan det går med brexit, så må May slutte før Underhuset tar sommerferie i juli.

Ja-til-EU-siden mobiliserer

Mens de etablerte partiene; De Konservative og Arbeiderpartiet, er i ferd med å rives i filler på grunn av at de er splittet i brexit-saken, så har partiene med et klart EU-budskap et oppsving foran EU-valget.

Nestleder Chuka Umunna i Change UK gikk ut av Arbeiderpartiet fordi han ikke ville være med på å legge til rette for brexit. Foto: Li-Lian Ahlskog Hou / NRK

Change UK består av utbrytere fra både Arbeiderpartiet og de Konservative. I Iikhet med Liberaldemokratene går de til valg på å ha en ny folkeavstemning.

– Brexit, slik det ble solgt inn til det britiske folk, var bygd på en fantasi. All forskning på området tilsier at vi kommer dårligere ut, sier nestleder Chuka Umunna i Change UK til NRK.

Umunna deler ut løpesedler ved Oxford Circus i London. Stephanie Friedman er en hans tilhengere.

Stephanie Friedman (57) vil stemme på Change UK i dagens EU-valg i Storbritannia. Foto: Øyvind Nyborg / NRK

– Vi står overfor valget mellom ytre høyre med De Konservative og ytre venstre med Arbeiderpartiet, men det er millioner av oss som ønsker et alternativ i midten, sier Stephanie Friedman (57).

Valglokalene stenger kl. 22. Først søndag kveld kommer resultatene. Da skal opptellingen være klar i alle EU-land.