Boris Johnson går av – May sår tvil om brexitavtale

Avgangen skjer berre timar etter at brexitminister David Davis trekte seg frå regjeringa . Dette betyr at regjeringa til Theresa May er inne i si verste krise hittil. Fleire observatørar meiner det no er fare for at heile regjeringa raknar.

Det er spørsmålet om brexit som har splitta regjeringa .

– Takk for innsatsen

Theresa May orienterte om brexitplanen i parlamentet i ettermiddag, kort tid etter at Boris Johnson gjekk av som utanriksminister. Foto: Ho / AFP

Theresa May seier i ei fråsegn i ettermiddag at ho har godteke avgangen til Johnson, og at ho vil kunngjere ein etterfølgjar i løpet av kort tid. Ho takkar også Johnson for innsatsen i tida han har vore utanriksminister.

Meldinga om at Boris Johnson går av kom kort tid før statsminister Theresa May skulle orientere parlamentet om den nye brexitplanen sin, ein plan som har skapt sterke reaksjonar blant ein del av parlamentarikarane frå Det konservative partiet.

I talen sin til parlamentet sa Theresa May blant anna at regjeringa no kjem til å trappe opp planane for å forlate EU utan ein avtale.

– Dersom EU held fram på sin noverande kurs er det ein alvorleg risiko for at vi forlèt EU utan ein avtale. Som ei seriøs regjering må vi planleggje for fleire alternativ, også Brexit utan ein avtale med EU, sa ho blant anna.

Ho varsla også at regjeringa vil offentleggjere eit dokument om Brexit førstkomande torsdag. Statsministeren sa også at ho regjeringa sin plan kan føre forhandlingane med EU framover.

May gjorde det samstundes klart at det ikkje blir ei ny folkerøysting om brexit.

Boris Johnson var ein sterk forkjempar for at Storbritannia skulle gå ut av EU-samarbeidet før folkerøystinga, som enda med eit knapt fleirtal for Brexit.

– Kan opne for full krise

Politisk redaktør i BBC, Lara Kuenssberg, seier at avgangen til Boris Johnson har sett Theresa May og regjeringa hennar i ein pinleg og vanskeleg situasjon, og det kan opne for full krise. Ho seier at Johnson var meir enn ein vanleg minister, fordi han var sjølve symbolet på kampanjen for å forlate EU.

Grant Shapps, tidlegare partisekretær for Det konservative partiet, meiner dei ikkje har tid til maktkamp i partiet no. Foto: Paul Ellis / AFP

– Det at han går av vil gi vatn på mølla til dei som ynskjer å utfordre posisjonen til Theresa May som leiar i Det konservative partiet, seier Kuenssberg til BBC.

Storbritannia-ekspert Per Edgar Kokkvold seier til NTB at Boris Johnson i denne saka har vore illojal mot statsministeren over ein lengre periode.

– Johnson har kome med dårleg skjult kritikk av May gjennom heile brexit-perioden. At han går av no har nok samanheng med at han er misnøgd med politikken, men eg reknar med at han tenkjer på sin eigen karriere, seier han.

Det er dei som seier at Johnson ikkje gjer eit einaste trekk, utan at han tenkjer på seg sjølv først, legg han til.

– Ikkje tid til maktkamp

Tidlegare partisekretær Grant Shapps, som i fjor bad May om å vurdere stillinga si, seier i dag at det no ikkje er tid for å spekulere om nokon vil utfordre Theresa May. Han seier at ein slik maktkamp vil ta fleire månader, og at Storbritannia ikkje har tid til dette no.

Han grunngir dette med at Storbritannia skal forlate EU i mars neste år, og at begge sider ynskjer ein brexitavtale innan oktober i år.

Nigel Farage, partileiar for UKIP (Sjølvstendepartiet) jublar på Twitter over at Boris Johnson har trekt seg. Han håpar at dette er det som skal til for å bli kvitt Theresa May, slik at brexit kan kome tilbake på sporet igjen.

Han utfordrar også justisminister Michael Gove til å bestemme seg for kva han set først av partiet og landet, og av karriere eller prinsipp.