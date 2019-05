Onsdag 8. mai er det klart for valg i Sør-Afrika. Aldri før er det så få som vil stemme på African National Congress (ANC) som kjempet mot apartheidregimet som segregerte mennesker av ulik rase. Frigjøringspartiet som skulle gi landet en ny framtid, mister gradvis oppslutning. Hvorfor klarer ikke partiet å innfri Mandelas håp og drømmer for Sør-Afrika?

Da Nelson Mandela døde var det mange som hadde et håp om at ANC skulle viderebringe visjonen han hadde for Sør-Afrika. 25 år etter at han ble president venter mange sørafrikanere fortsatt på bedre sosiale forhold for alle. Foto: Ben Curtis / Ap

Politikere som putter penger i lomma

Sør-Afrika er fortsatt landet med størst ulikheter mellom fattig og rik i verden, og det skyldes i stor grad at de som sitter med makten putter offentlige midler i egen lomme.

Flere korrupsjonsskandaler har rammet partiet helt siden starten, men under presidentperioden til den tidligere presidenten Jacob Zuma nådde den økonomiske svindelen nye høyder.

I løpet av Zumas ni år ved makten skal 700 milliarder ha forsvunnet fra statskassa, et beløp som tilsvarer et år med skatteinntekter fra landets innbyggere. Zuma brukte noen av pengene på å pusse opp sin egen bolig med svømmebasseng, hønsegård og amfiteater.

Nærmere 30 prosent av Sør-Afrikas innbyggere er arbeidsledige og har ingen inntekt. Det hjelper ikke på motivasjonen for framtida at landets ledere stjeler av statskassa til eget forbruk. Foto: RAJESH JANTILAL / AFP

Da Zuma omsider ble avsatt var folket optimistiske. Kanskje kunne forretningsmannen og politikeren Cyril Ramaphosa få fart på økonomien igjen?

Mange har hatt et håp om at han kan lede dem ut av mørket og inn i en ny tid, slik at landet kan gjenfinne ånden fra Mandela. Han er den mest populære politikeren i landet, og har bred støtte også hos hvite sørafrikanere.

Ramaphosa har kalt Zumas presidentperiode for de "ni tapte årene", og har sagt at han skal renske bort korrupsjonen etter forgjengeren. Det har vist seg å ikke være enkelt, fordi korrupsjonen er så inflitrert fra topp til bunn av samfunnet.

I et land der mer enn halvparten av innbyggerne er fattige, tærer det på å høre om korrupsjonsskandaler som aldri tar slutt innad i regjeringen. ANC har sittet i regjering i 25 år, men hvor er landet egentlig på vei?

Tidligere president Jacob Zuma ble sittende ved makten i ni år til tross for en rekke korrupsjonsskandaler. Foto: JACKIE CLAUSEN / AFP

Skuffende resultater fra regjeringen

25 år har gått siden aparteid, men Sør-Afrika er fortsatt landet i verden med størst ulikheter mellom fattige og rike.

Sørafrikanerne hungrer etter endring, men det skjer lite. Erkebiskop Desmond Tutus visjon om Sør-Afrika som en regnbuenasjon der alle ulike hvite, svarte og fargede skulle få samme muligheter føles for mange mer som en drøm enn som virkelighet.

I fattige townshiper demonstreres det stadig oftere fordi mange innbyggere ikke har tilgang til toaletter, rent vann og strøm.

Nåværende president for ANC, Cyril Ramaphosa, er en populær politiker, men han sliter med å snu økonomien i Sør-Afrika. Foto: Jerome Delay / AP

Det siste året har strømmen blitt skrudd av opptil flere timer hver dag over hele landet, fordi pengene som skulle vært brukt til å drive den statlig eide strømleverandøren Eskom forsvinner i lomma til noen på veien. I storbyer som Johannesburg og Cape Town fikk beboerne oversikter over når strømmen skulle skrus av, noen dager opp til åtte timer i døgnet.

Dermed er frustrasjonene store over lovnader som aldri blir innfridd av regjeringpartiet ANC.

De siste årene har det vært en rekke demonstrasjoner i fattige områder der det er mangel på elektrisitet, rent vann og nok toaletter til alle. Disse demonstrantene i Johannesburg ble møtt med tåregass av politiet. Foto: MARCO LONGARI / AFP

Splittelse innad i partiet

En annen grunn til at ANC har problemer med å samle befolkningen er at partiet selv er splittet innad. Partiet består av to hovedfraksjoner, nemlig tilhengerne til president Cyril Ramaphosa og de som støtter tidligere president Jacob Zuma.

Da partiet skulle velge ny leder etter at Zuma måtte gå av, stod kappløpet mellom ekskona til Zuma og daværende visepresident Cyril Ramaphosa. Kampen om makten var omstridt og skapte stor splittelse mellom medlemmene i ANC.

Tvistene innad i partiet har også kommet fram under denne valgkampen, mens støtten i befolkningen fortsetter å dale på meningsmålingene.

Les mer om fraksjonene i ANC: Han kan bli ny president i Sør-Afrika

Er det håp for ANC?

En fersk meningsmåling viser at ANC har 53 prosents oppslutning, som er ni prosent mindre enn under forrige nasjonale valg i 2014. Opposisjonspartiene Democratic Alliance (DA) ligger på 24 prosent og Economic Freedom Fighters (EFF) har 14 prosents oppslutning. Det betyr at ANC trolig fortsatt vil sitte i regjering de neste fem årene med Cyril Ramaphosa som president.

Likevel minsker støtten fra folket, som mangler motivasjon og håp etter korrupsjonsskandaler, og som opplever strømbrudd og liten endring.

– Alt virker alltid umulig inntil det er gjort, sa Nelson Mandela i sin tid med et håp om en bedre framtid for Sør-Afrika etter apartheid. Valgresultatene vil vise om ANC fortsatt har støtte nok i befolkningen til å få jobben gjort.