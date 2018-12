Norge øker bidraget til kampen mot hiv i Sør-Afrika

Det er verdens aidsdag i dag. Og det landet i verden som har den største hivepidemien er Sør-Afrika. Under besøket i townshipen Alexandra fortalte vår statsminister at Norge øker sitt bidrag for å bekjempe hiv i Sør-Afrika med 2 millioner dollar.

2500 smittes i uka

I hele Sør-Afrika spres hivsmitte til nye 2500 personer hver eneste uke. Mange er så fattige i Sør-Afrika at de ikke har råd til dyre medisiner som kan bremse sykdomsutviklingen.

De fleste som får hiv i Sør-Afrika er nå jenter mellom 15 og 24 år. Og de fleste som smitter dem er eldre menn som gir dem penger og andre gaver i bytte mot sex.

– Det er noe å ha fokus på. Det er viktig at kvinner viser seg aktive i sport sånn at de skaper en annen holdning. At de får en annen respekt er ekstremt viktig, sier Erna Solberg.

Statsminister Erna Solberg kom med mer støtte til bekjempelse av hiv i Sør-Afrika i dag.

Glemmer problemer

15 år gamle Amkelane Methula glemmer hverdagens problemer når hun får leke seg på fotballbanen med venninnene sine.

Hun er vokst opp i townshipen Alexandra der det bor rundt 200 000 innbyggere. Her blir mange unge jenter smittet av hiv.

– Det er et stort problem, fordi mange av de som blir smittet dør av aids. De har ikke nok penger til dyre medisiner som kunne ha reddet dem, sier Amkelane Methula.

Hun har sett mange mennesker bli smittet, blant dem hennes egen onkel.

Amkelane Methula mener de unge jentene må slutte å henge sammen med de eldre mennene. Bare på den måten kan det bli en slutt på at de blir smittet av hiv.

Kjemper mot sykdommen

I verden lever rundt 37 millioner mennesker med hiv. Bekjempelse av sykdommen er prioritert av Norge.

Sør-Afrika finansierer selv det meste av innsatsen mot sykdommen, men får mye pengestøtte fra forskjellige FN-organisasjoner. Blant annet er et av de nyeste tiltakene å gjøre en selvtest av hiv tilgjengelig i seks land i det sørlige Afrika. Sør-Afrika er et av disse landene.

Besøkte korps

Erna Solberg besøkte også en organisasjon for musikkorps i dag. Field Band Foundation driver utviklingsarbeid blant barn og unge.

Gjennom korpsmusikk bidrar de til at barna opplever glede og mestringsfølelse, utvikler ‘’life skills’’, får leksehjelp og blir motivert for skolegang.

De får begrenset økjonomisk støtte fra ambassaden og har lenge samarbeidet med Norges Musikkorps Forbund i Norge.

