Mens president Jacob Zuma frykter utfallet av foreløpige meningsmålinger, biter sørafrikanerne nå negler fordi det nærmer seg valg av ny leder i regjeringspartiet African National Congress (ANC).

Mye står på spill, for den som får flest nominasjoner på partikonferansen i Johannesburg mellom 16. og 20. desember, kan også bli landets nye president.

Kort tid før konferansen er det to kandidater som utkrystalliserer seg, nemlig presidentens ekskone Dlamini-Zuma og visepresident Cyril Ramaposa. Kappløpet om makten ser ut til å bli det mest omstridte og splittende i ANCs over hundre år lange historie.

Apartheidaktivist og bøffelsamler

Foreløpig er det visepresident Cyril Ramaphosa som ligger først på meningsmålinger.

Han har flere ganger har måttet nøye seg med andreplassen i sørafrikansk politikk. Men nå ser det ut til at årene med erfaring fra fagbevegelsen, forretningslivet og politikken kan få ham helt til topps.

RIVALER. Visepresident Cyril Ramaphosa kjemper om makten i Sør-Afrika mot presidentens ekskone, Nkosazana Dlamini-Zuma. Foto: SIPHIWE SIBEKO / Reuters

Helt fra sine yngre dager, har Cyril Ramaphosa vært kjent for sin karisma og evne til å overbevise folk rundt seg.

Som 30-åring grunnla han National Union of Mineworkers, som ble en av de viktigste organisasjonene i kampen mot apartheid på 80-tallet. Han var også en av de viktigste grunnleggerne av COSATU, som er Sør-Afrikas svar på LO.

Ramaphosa var også ANCs leder i forhandlingene i overgangen fra apartheid til demokrati. Nelson Mandela foretrakk Ramaphosa som sin arvtaker til presidentembetet i ANC, men sistnevnte tapte maktkampen mot Thabo Mbeki.

Den sviende andreplassen førte Ramaphosa ut av politikken og inn i forretningslivet. Han grunnla de første gruveselskapene som var eid av svarte i Sør-Afrika. Det skulle vise seg å være innbringende, for Ramaphosa er blitt en av landets rikeste forretningsmenn.

Dermed har han også fått seg noen fritidssysler som få av landets innbyggere har råd til.

En av hobbyene er oppdrett av bøfler og okser med enorme horn, noe som fikk ham til å by 1,2 millioner kroner for en bøffelku og kalven dens på auksjon. Det er en stiv pris i et land der halvparten av befolkningen har under 600 kroner i måneden å leve for.

UENIGE. Visepresident Cyril Ramaphosa (t.v.) har kritisert president Jacob Zuma for å gi økonomiske fordeler til en indisk forretningsfamilie og andre i det korrupte nettverket hans. De to representerer hver sin fraksjon i et splittet ANC. Foto: MIKE HUTCHINGS / Reuters

Selv om Ramaphosa har vært visepresident for Jacob Zuma siden 2014, har han etter hvert gjort det tydelig at de ikke er bestevenner. Han har kritisert presidenten offentlig, blant annet da Zuma ble tatt for å ha brukt millioner av offentlige skattepenger på å pusse opp sitt eget boligkompleks med svømmebasseng og amfiteater.

Etter mange år som nummer to i rekken til presidentembetet, blåser altså valgvinden i retning Ramaphosa før partikonferansen 16. desember. Men han pustes i nakken av en kandidat med en eksmann som er kjent for å ta i bruk skitne triks.

Ekskone på oppløpssiden

MEKTIG KVINNE. Nkosazana Dlamini-Zuma mener hun kan bruke erfaringene fra fire år som leder i den Afrikanske Union som president i ANC. Hun synes det er viktig at Sør-Afrika styrker samarbeidet med andre land på kontinentet. Foto: Rogan Ward / Reuters

Nkosazana Dlamini-Zuma var som Ramaphosa også aktiv i motstandsbevegelsen mot apartheid. Hun har vært både helseminister, utenriksminister og innenriksminister.

I tillegg var hun den første kvinnelige lederen av Den afrikanske union i Addis Abeba. Etter fire år vendte hun imidlertid nesa hjem igjen før valget av ny leder i ANC.

Til tross for at flesteparten av delegatene i ANC ser ut til å ønske seg Ramaphosa, skal man ikke kimse av vinnersjansene til rivalen Dlamini-Zuma. Hun er kanskje ikke så populær blant folket og innad i partiet, men hun har en mektig og desperat eksmann i ryggen.

I løpet av sine åtte år som president, har Jacob Zuma bygget opp et nettverk av politikere, advokater og en styrtrik, indisk forretningsfamilie, som bruker korrupsjon for å hjelpe hverandre.

Slik har han klart å holde seg «inne ved makten og utenfor fengselsportene», som Pauw beskriver i boka The President’s Keepers.

PROTESTER. I april demonstrerte tusenvis av sørafrikanere i Johannesburgs gater og krevde at Jacob Zumas gikk av som president. Zuma hadde byttet ut 10 ministre over natten, og landets kredittverdighet var blitt nedgradert til søppelstatus. Foto: GULSHAN KHAN / AFP

Den dagen Zuma ikke har beskyttelse av presidentembetet, risikerer han å måtte svare for 783 anklager om korrupsjon.

Zuma vil trolig derfor gjøre alt for at Dlamini-Zuma skal velges til ny leder. Vinner hun, kan han indirekte beholde makten, unngå å straffes for korrupsjon og fortsette å ha en hånd eller to nede i statskassa.

Få kan spå utfallet

Til tross for at det er få sikre indikasjoner til hvem som går av med seieren, peker pila i retning Ramaphosa.

TIDLIGERE MANN OG KONE. Nkosazana Dlamini-Zuma fikk fire barn med Jacob Zuma før de skilte seg i 1998. Tar hun over partiet etter eksmannen, kan hun redde ham fra å havne i fengsel. Foto: SIPHIWE SIBEKO / Reuters

En meningsmåling fra mai i år viste at 53 prosent av befolkningen er positiv til Ramaphosa som president, mens 46 prosent ønsker seg Dlamini Zuma som ny leder av ANC.

Også blant dem som skal velge ny leder i eget parti ser visepresidenten ut til å være mer populær enn Zumas ekskone.

Valgforsker Edward Shalala forklarer at en grovtelling av hva delegatene har sagt de skal stemme, viser at Ramaphosa leder.

Men prosessen er så komplisert og enkel å manipulere at svært få kan spå utfallet i slutten av desember.

Det betyr også at det er en stor risiko for at ingen av partene kommer til å godta utfallet, uansett hvem som vinner.

Dlamini-Zuma ligger nå trolig så langt bak rivalen at det er vanskelig å vinne uten å ta i bruk ulovlige, korrupte metoder. Under konferansen skal stemmene telles opp manuelt og åpenlyst, noe som gjør det vanskelig å jukse. Derfor fryktes det at president Zuma kan komme til å sette en stopper for hele konferansen.

NOK ER NOK. Det er stor misnøye i Sør-Afrika etter åtte år med korrupsjonsskandaler under Jacob Zuma. Mange er skeptiske til at ekskona hans kan føre til endring. Foto: Siphiwe Sibeko / Reuters

Blir det noe valg?

Sørafrikanske journalister og akademikere spekulerer på om Zuma vil bruke det innflytelsesrike nettverket sitt til å stanse hele konferansen, slik at han blir sittende som president fram til det nasjonale valget i 2019.

Et alternativ er at han betaler delegater for å stemme på ekskona. Det vil Ramaphosa trolig gjøre alt han kan for å unngå, for et nytt år med Zuma eller ekskona ved roret kan ifølge flere analytikere få fatale konsekvenser.

VIL IKKE I FENGSEL. Jacob Zuma har få dager på seg til å hindre at visepresidenten tar over makten i regjeringspartiet og at han selv havner i fengsel. Presidenten er kjent for å ta i bruk skitne og ulovlige metoder for å få det som han vil. Foto: Siphiwe Sibeko / Reuters

– Sør-Afrika står på kanten av stupet. Hvis Zumas ekskone vinner, blir det en katastrofe for landet. Da vil Zumas fraksjon ødelegge økonomien ytterligere, forskjellene mellom rik og fattig vil øke og resultatet kan i verste fall bli borgerkrig. Vinner visepresidenten derimot, kan landet endelig komme seg på fote igjen, mener valgekspert Edward Shalala.

Han jobbet sammen med Cyril Ramaphosa under utarbeidelsen av landets grunnlov, og tror det er 50 prosents sjanse for at partikonferansen gjennomføres.

Spekulasjonene er mange, og svarene få før 16. desember.

Om alt går som forventet, er det altså Cyril Ramaphosa som velges til ny leder i ANC. Men ettersom svært lite går som planlagt i sørafrikansk politikk, er det bare å fortsette å bite negler.