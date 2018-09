57 mennesker drept daglig i Sør-Afrika

I dag la politiminister Beki Cel frem krimstatistikken i Sør-Afrika. Fjorårets allerede skyhøye drapstall har økt med nesten 7 prosent.

Mellom mars 2017 og april 2018 ble 20.336 mennesker drept i Sør-Afrika.

– Aldri mer bør vi legge fram slike tall. Det er uholdbart at sørafrikanere blir satt i slik fare, sier Sør-Afrikas politiminister Bheki Cele i en parlamentshøring i dag.

SKYHØYE DRAPSTALL: Politiminister Bheki Cele la frem den sørafrikanske drapsstatistikken for det siste året i dag. Det var ikke hyggelig lesning. Foto: Rodger Bosch / AFP

– Krimstatistikken minner oss om en forholdene i en krigssone, legger politiministeren til.

Det er provinsen Western Cape, som inkluderer Cape Town, som har den høyeste drapsraten, fulgt av provinsen Gauteng, som er setet for hovedstaden Pretoria og Johannesburg.

3.915 kvinner og barn ble drept i Sør-Afrika i fjor. Det siste året har det blitt flere drap på denne gruppen.

Norge og Sør-Afrika i hver sin ende av statitsikken

Statistikk fra FNs byrå for kriminalitet og narkotikaforbrytelser (UNODC) for de senere år viser at Sør-Afrika er blant de ti land i verden med flest drap, minst 30 drepte per 100.000 innbyggere.

Det er særlig land i Afrika og Latin-Amerika som kommer høyt opp på lista. Norge er i den andre enden, med færre enn én person drept per 100.000 innbyggere de senere år.

Færre politifolk

Det er ikke bare drap sørafrikanerne sliter med. Voldtektstallene gikk opp 0,5 prosent med totalt 40.035 registrerte voldtekter, i forhold til 39.828 i fjor. Sør-Afrika er kjent for omfattende voldskriminalitet og har blant verdens høyeste tall for seksualforbrytelser.

DRAP: To ofre for et angrep på en moské i Malmesbury nær Cape Town. Foto: Nasief Manie / AP

Politimester Bheki Cele fortalte også at det er blitt ti tusen færre politifolk. ifølge avisa Times Live. De slutter på grunn av stress i jobben, i frykt for flere nedskjæringer i bevilgningene og for å bli drept. Også 85 politifolk ble drept i løpet av de siste 12 månedene.

Kriminell kamp om minibusser

Ifølge politiet er flere oppgjør mellom kriminelle gjenger en av hovedårsakene til økningen i antall drap. Gjengene har blant annet kjempet om kontroll over lukrative minibuss-ruter, som frakter millioner av sørafrikanere på jobb.

En minibuss med kulehull i siden in KwaZulu-Natal provinsen i juli i år. Kriminelle gjenger kjemper om kontroll over minibussruter Foto: Claudine Senegal / AP

– Vi opplever en av de største økningene i drapsraten siden demokratiet ble innført i 1994, sier Gareth Newman, til AFP. Han er leder for forskningsstiftelsen Security Studies (ISS) i Pretoria.

Folk har tatt i bruk Twitter for å uttrykke sitt sinne over kriminaliteten i landet.

Fattigdommen er en av hovedgrunnene til økt kriminalitet, mener én av dem som har tvitret sin frustrasjon. Sør-Afrikas økonomi er inne i en langvarig bølgedal, resesjon. Valutaen er svekket og korrupsjonen har økt.