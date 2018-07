Derfor er det vanskelig å få guttene ut av grotta

1. Hvor er guttene?

Spesialtrente dykkere fant de 13 savnede dypt inne i det underjordiske grottesystemet Tham Luang Nang Non, nord i Thailand mandag.

De hadde stuet seg sammen i mørket på en steinhylle, litt hevet over vannmassene som har holdt dem fanget i halvannen uke.

Ifølge dykkerne skal guttene befinne seg mellom to til fire kilometer inn, og rundt én kilometer under overflaten til fjellet Doi Nang Non.

Det enorme grottesystemet på rundt ti kilometer består av mange, trange og kuperte tunneler. Kraftig regn har fylt store deler av grotta med gjørmevann.

Først trodde hjelpearbeiderne at guttene befant seg inne på et området i grotta kalt Pattaya-stranden. Da også dette området var oversvømt, lette dykkerne videre, og fant de 12 guttene og treneren på fjellhylla like ved.

Denne grafikken viser ruten fotballaget fulgte inn i grottesystemet Foto: Ellen Ulriksen / NRK

Thailandske fotballgutter funnet i live Du trenger javascript for å se video.

2. Hva er redningsalternativene?

1. Å lære dem å dykke

Spesialtrente dykkere kan ta med seg utstyr inn og lære guttene å dykke. Det vurderes å bruke hele dykkemasker, som skal være enklere å puste med enn et munnstykke.

De erfarne dykkerne kan deretter følge guttene idet de svømmer fra rom til rom inne i grottesystemet ved å følge en dykkerline.

I en luftlomme på veien fraktes det nå inn ekstra flasker med oksygen og annet nødvendig dykkerutstyr de trenger i de ulike etappene på den lange veien ut.

Guttene må i så fall lære seg å bruke avansert dykkerutstyr, og ta seg ut de samme kompliserte, trange grottegangene som marinedykkerne brukte flere dager på å komme seg inn i.

2. Å vente på at vannet trekker seg tilbake

Dette alternativet forutsetter at dykkerne frakter inn mer mat, lys og annet nødvendig utstyr til guttene, i påvente av at nok vann enten pumpes ut eller at vannet trekker seg tilbake.

Dykkerne jobber allerede nå med å frakte flere forsyninger med mat og medisiner inn, som kan vare i flere måneder om nødvendig.

3. Å bore en ny inngang i fjellet

Samtidig som det foregår søk inne i grotta, undersøker eksperter med hunder fjellsida utenfra i håp om å finne alternative innganger ned til guttene.

Helikoptre har flydd over fjellet for å forsøke å finne gruppas nøyaktige posisjon

Utstyr for å drille eller sprenge seg inn i grottene er på plass, i tilfelle.

3. Hvilken risiko er forbundet med alternativene?

Det tryggeste alternativet er trolig å vente på at vannet synker. Samtidig er det stor risiko forbundet med å bli værende, fordi det er meldt enda mer kraftig regn til helga.

Allerede nå kommer det mer vann inn den allerede oversvømte grotta enn det redningsmannskapene klarer å pumpe ut.

Dersom vannstanden i grotta stiger, kan guttene risikere å bli værende i grotta i alt fra flere dager til, i verste fall, måneder når regntida gir seg i oktober.

Å sprenge en alternativ inngang inn i fjellet, vil ifølge nyhetsbyrået Ap ta lang tid. Ifølge dykkerne som fant guttene, befinner de seg på et relativt lite sted, noe gjør det veldig vanskelig å bore seg inn.

Det raskeste alternativet er nok å få guttene til å svømme ut. Samtidig regnes dette som det absolutt farligste alternativet.

De britiske og thailandske elitedykkerne brukte flere dager på å finne de savnede. Ifølge BBC måtte dykkerne gjennom en 1,5 kilometer langt underjordisk passasje, som var vekselvis fylt av vann.

Dykkerne måtte dra seg gjennom trange grotteganger i sterk strøm og brunt vann uten særlig sikt.

Ben Reymenants, som er en del av redningsoperasjonen, sier til flere britiske medier at guttene er for svake i øyeblikket til å klare et slikt dykk etter å ha gått ti dager uten mat.

SØK: Redningspersonell leter etter nye innganger til grotten der tolv gutter på et fotballag og deres trener har forsvunnet. Foto: AP

4. Hvor reelt er det at guttene kan klare å dykke ut av grotta?

Et redningsoppdrag der guttene må dykke vil være veldig vanskelig. I tillegg til å lære seg å dykke, trengs ekstra oksygen underveis, og at man får festet dykkertau og lyspinner langs veien ut, skriver nyhetsbyrået Ap.

Dykkeekspert Bill Whitehouse i The British Cave Rescue Council sier til BBC at det er ekstra risiko knyttet til dykking i grotter:

– Når du dykker i åpent vann, kan du i det minste gå opp til overflata om noe skulle gå galt. Hvis du befinner deg 300 meter inne i en grotte og noe går galt, må du svømme 300 meter tilbake før du kan stikke hodet over vann.

Ifølge Whitehouse vil et redningsaksjon som innebærer at guttene dykker være veldig vanskelig, men ikke umulig.

– Man kan se for seg en metode der man «pakker med seg» barna slik dykkerne har fraktet nødutstyr inn. Med full ansiktsmaske kan en erfaren dykker følge med på at guttene får oksygenet de trenger underveis, men jeg vet ikke hvor realistisk dette er, sier Whitehouse.

Forsyninger som er fraktet inni grotta. Foto: KRIT PHROMSAKLA NA SAKOLNAKORN / AFP

5. Hvordan går det med dem?

Alle de 13 var i relativt god behold da de ble funnet, men de var sultne og slitne.

Ifølge Ben Reymenants, en grottedykker som deltar i redningsarbeidet, er guttene svake, men i overraskende god form mentalt sett.

– De har ikke spist på ti dager, men kun drukket vann som drypper fra veggene. Det er to leger fra marinen som gir dem mat, slik at de skal få tilbake kreftene før en evakuering, sier Reymenants til Sky News.

Noen av de minste barna har helseproblemer, men tilstanden er ikke alvorlig for noen av dem, ifølge lederen for redningsaksjonen Narongsak Osotthanakorn.

En lege har dykket inn og undersøkt dem. Barna har fått energigele, overlevelsesutstyr og

enkle medisiner som smertestillende tabletter. De første dykkerne satt også igjen lommelykter, så de fikk lyst opp i luftlomma de sitter i.

Hjelpearbeidere jobber med å sette opp en telefonlinje inn i grotta, slik at foreldre kan få snakke med barna sine.

De tolv guttene og deres fotballtrener på 25 år ble meldt savnet 23. juni. Guttene, som er mellom 11 og 16 år, hadde planlagt en ekskursjon til Tham Luang-grottene etter fotballtrening.

Utenfor grotta står en plakat som advarer mot å gå inn i regntida, som starter i juli og strekker seg ut i oktober. Thailandsk politi vurderer om de skal reise sak mot fotballtreneren for å ha tatt med seg guttene inn i grotta på tross av advarselen.

Les: Mødrene i gledesrus over at guttene ble funnet