Guttelag innesperret i oversvømt grotte i Thailand

Fortvilte foreldre venter ved inngangen til grotten, der guttene sammen med den 25 år gamle treneren sin nå tilbringer sin tredje natt på rad.

Kraftig regnvær har fått vannstanden nede i grotten til å stige med minst 5 meter, men både foreldre og redningsmannskaper tror fortsatt at de 13 nede i Tham Luang Nang Non-grotta i Chiang Rai-provinsen er i live.

Marinedykkere deltar i letingen, men arbeidet med å gjennomsøke den opptil 8 kilometer lange grottesystemet er tidkrevende.

Mandag kveld ble det besluttet å ta en pause i letingen, som vil bli gjenopptatt tirsdag.

– Vi tok oss noen få kilometer inn og greide å komme oss inn i den andre store hulen innenfor inngangen. Der fant vi etterlatte sko og bager, så vi tror at de har gått enda lenger inn, sier en talsmann for marinejegerne, Naponwath Homsai.

Guttenes foreldre har satt opp telt for å søke ly mot regnet som strømmer ned, og helsepersonell har etablert et mottak i håp om at guttene snart kan hentes ut.