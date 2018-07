Mødrene i gledesrus – men guttene er fortsatt i fare

En video viser hvordan fotballaget ble funnet dypt inne i Tham Luang-grotten.

Nyheten utløste ekstase blant familiemedlemmer som hadde slått leir utenfor grotten.

Aisha Wiboonrungrueng er moren til en av guttene, den 11 år gamle Chanin Wiboonrungrueng. Hun sier til nyhetsbyrået AP hun skal lage thailandsk omelett, favorittmaten til sønnen, når han kommer hjem.

Før den tid venter en mildt sagt krevende redningsoperasjon, som vanskeliggjøres av økende vannstand og gjørme.

– Vi fant dem trygge. Men operasjonen er ikke over, sier Narongsak Osatanakorn, guvernør i provinsen Chiang Rai.

Evakuere eller forsyne

– Når legepersonellet har evaluert barna for å undersøke om de er i god tilstand, vil vi ta vare på dem inntil de har nok styrke til å bevege seg på egen hånd. Deretter vil vi evaluerere hvordan vi skal hente dem ut, sier Narongsak.

Den ledende amerikanske grotteeksperten Anmar Mirza sier at mange utfordringer venter for redningsarbeiderne. Valget står mellom å prøve å evakuere guttene eller forsyne dem der de er.

– Å forsyne dem kan innebære utfordringer avhengig av hvor vanskelig dykkingen er, skriver Mirza, koordinator for den nasjonale grotteredningskommisjonen i USA, i én e-post.

Evakuering vil derimot være langt enda mer krevende.

– Å prøve å frakte ikke-trente dykkere gjennom en gruve er en av de vanskeligste situasjonene tenkelig, skriver Mirza.

Takket for internasjonal hjelp

Den thailandske statsministeren Prayuth Chan-ocha takket internasjonale eksperter og redningsarbeidere for deres «enorme anstrengelser» med å finne de savnede.

– Den kongelige thailandske regjeringen og det thailandske folk er takknemlige for støtten og samarbeidet, og ønsker dem god bedring, sier han i en uttalelse.

TIL STEDE: Statsminister Prayuth Chan-ocha har fulgt redningsarbeidet utenfor Tham Luang-grotten. Foto: Soe Zeya Tun / Reuters

Hindret av vannstanden

Redningsdykkere oppnådde et gjennombrudd tidlig mandag etter å ha kommet gjennom et viktige grottekammer på søndagen. Dykkerne har tidligere blitt hindret i arbeidet sitt av økende vannstand.

De valgte derfor å strekke et tau gjennom grottegangen, og plasserte ut depot med oksygentanker slik at de kunne gå lenger inn uten å slippe opp for oksygen.

For utenom dykkerne har det blitt jobbet med å pumpe ut vann fra grotten for å lette letearbeidet.

Redningsteam har også undersøkt fjellsiden i håp om å finne alternative innganger til grotten som kunne ledet til guttene, som ble meldt savnet 23. juni.