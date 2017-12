Organisasjonen Den nordiske motstandsbevegelsen (NMR) ble den første i Finland på 40 år som ble dømt ulovlig. Retten uttalte at organisasjonen sprer hatretorikk og at de både godkjenner og oppfordrer til vold.

I dag, under markeringen av Finlands nasjonaldag og 100-årsjubileum, tok medlemmer av NMR til gatene i Helsingfors for å marsjere.

Organisasjonen har også tidligere år gjennomført lignende markeringer på den finske nasjonaldagen.

Ti arrestert

Først i demonstrasjonstoget gikk lederen for organisasjonen, svenske Simon Lindberg.

NMR ble møtt med tilrop fra motdemonstranter når de marsjerte gjennom gatene. Ifølge YLE skal det ha vært nærmere 1000 motdemonstranter.

Et stort politioppbud fulgte situasjonen og holdt partene adskilt. Ifølge finsk politi skal markeringen ha gått forholdsvis rolig for seg.

Politiet opplyser at ti personer til nå er arrestert: To for eggkasting mot demonstrantene, seks for forstyrrelser, én for tilløp til slåssing og én for å ha pepperspray i lomma.

Rystet Finland

En av grunnene til at Den nordiske motstandsbevegelsen ble forbudt i Finland, var en grov voldshendelse som fant sted i Helsingfors.

Områdelederen fra NRM i Helsingfors, Jesse Torniainen, tok løpefart og sparket ned en mann under en NMR-markering midt i Helsingfors sentrum.

Mannen skal ha konfrontert organisasjonsmedlemmene som demonstrere.

Offeret døde av hjerneblødning en uke etter overfallet. Det ble ikke funnet noen strafferettslig sammenheng mellom overfallet og dødsfallet, og Torniainen ble dømt til to års fengsel for volden.

Fikk utmerkelse

Etter nedsparkingen fikk Torniainen en utmerkelse av organisasjonen. Lederen for NMR, Simon Lindberg, sier til NRK Brennpunkt at Torniainen ikke fikk prisen for voldshandlingen, men fordi vedkommende hadde vært i en vanskelig situasjon i tiden etterpå.

På spørsmål om det er verdt å sitte i fengsel på grunn av nasjonalsosialismen, sier Torniainen til NRK Brennpunkt:

– Jeg er beredt på å dø for nasjonalsosialismen.