Lærer grep inn under skoleskyting i Finland

Politiet har arbeidet intenst med etterforskningen av skoleskytingen i Finland forrige uke.

Tirsdag tok en 12 år gammel gutt seg inn på Viertola skole i utkanten av Helsingfors og begynte å skyte.

Han drepte en jevnaldrende gutt og påførte to jenter alvorlige skader.

En av jentene er fortsatt i kritisk tilstand. Den andre lot seg avhøre i løpet av helgen, opplyser politiet i en pressemelding.

Nå deler politiet nye detaljer om hendelsesforløpet.

– Eksemplarisk

Ifølge politiet begynte gutten å skyte inne i et klasserom der det var én lærer til stede.

Læreren skal ha gitt førstehjelp til ofrene. En annen lærer som ble tilkalt skal ha klart å overbevise skyteren om å forlate skolen.

– Ifølge informasjon fra etterforskningen handlet skolepersonalet på en utmerket og ansvarlig måte da hendelsen fant sted, sier etterforskningsleder Marko Särkkä i pressemeldingen.

En politibil foran Viertola skole 3. april, dagen etter hendelsen fant sted. Foto: JUSSI NUKARI / AFP

Den mistenkte skytteren var på Viertola skole kun i noen minutter, ifølge politiet.

Trekker anklage

Politiet gikk tidligere ut med at de mistenkte gutten for å ha truet andre elever med våpen i nærheten av en annen skole, etter at han hadde gjennomført skytingen.

Dette ble bredt sitert, også i NRK.

Nå sier politiet at ny informasjon tyder på at slike trusler ikke fant sted.

– Våre undersøkelser viser for øyeblikket at det ikke har funnet sted en konkret trussel med våpen der, men dette avklares fortsatt i den videre etterforskningen, sier etterforskningsleder Särkkä.

DAGEN ETTER: Foreldre følger barna til Viertola skole 3. april. Foto: JUSSI NUKARI / AFP

Politiet mener ruten er valgt tilfeldig og at gjerningspersonen ikke hadde noe mål med å bevege seg mot den andre skolen.

Politiet fikk kontroll på 12-åringen omtrent en time etter skytingen.

Undersøker mobbing

Sentralt i etterforskningen er å avdekke årsakene til angrepet. Den mistenkte har i avhør gitt uttrykk for at han opplevde seg mobbet.

Politiet arbeider med å finne ut når, hvor og hva slags mobbing som har funnet sted. De understreker at mobbing er en individuell og subjektiv opplevelse.

– Mobbing er et vidt begrep. Vi vil finne ut hva det innebærer i forhold til alle involverte parter, sier Särkka

12-åringen begynte på Viertola skole i januar. Etter skolebyttet var gutten mye alene, ifølge opplysninger til avisen Helsingin Sanomat.

Fremstår planlagt

Ifølge politiet ser handlingen ut til å være planlagt. Det fremgår av materiale på guttens datamaskin og telefon, som politiet har beslaglagt.

Det er foreløpig ikke funnet bevis for at 12-åringen hadde kunngjort sine intensjoner på forhånd.

Det er fortsatt uavklart hvor mange skudd som ble avfyrt. Fra tidligere er det kjent at gutten brukte en revolver som ifølge politiet tilhørte en nær slektning.

– Våpenet har blitt oppbevart forsvarlig, og mistenkte har tatt det uten tillatelse, sier Särkkä til Helsingin Sanomat.

12-åringen er nå under sosialmyndighetenes omsorg. Den kriminelle lavalderen i Finland er 15 år.

Derfor kan ikke gutten formelt pågripes, og venter heller ingen straffeforfølgelse.