De rammede er fra 24 land - 3 år gammel jente skal være blant ofrene

13 personer ble drept og 100 skadet, da en lastebil kjørte inn i en folkemengde i gågaten La Rambla i Barcelona i går kveld.

Det aller yngste offeret skal være en tre år gammel jente, melder The Guardian fredag morgen. Et annet barn, en seks år gammel jente, er på sykehus med alvorlige skader, ifølge avisa.

Nytt angrep

Kun timer etter angrepet i den historiske hovedgaten i Barcelona, fikk politiet i 02-tiden meldinger om et nytt angrep i Cambrils. Syv personer ble skadet. Seks sivile og en politibetjent. Politiet opplyser at de har drept fem terrorister i forbindelse med angrepet.

Ifølge den katalanske regionale regjeringen i Spania er de rammede er fra 24 ulike land. Den spanske avisen Lavanguardia skriver at tre tyskere og en belgisk statsborger skal være blant de drepte.

The Guardian opplyser at den yngste som skal være rammet er en tre år gammel jente. For en seks år gammel jente er tilstanden også alvorlig.

Franske Le Figaro oppgir at 26 franskmenn skal være blant de skadde. Blant dem er 11 alvorlig skadet. Fire australiere ble også skadet, to menn og to kvinner. Kvinnene er fortsatt på sykehus.

Tre personer fra Nederland er også skadet, i tillegg skal en person fra Hong Kong og en amerikansk statsborger ha fått mindre skader.

Prøver å ta fatt på dagen igjen

Fredag morgen er det fremdeles opprydningsarbeid, og biler som feier gatene. I tillegg er det mye synlig politi.

Vanlige folk har fått lov til å gå ned gaten igjen her hvor terrorangrepet skjedde. Kioskene har begynt å åpne igjen, og noen blomsterforhandlere har feiet og gjort seg klare.

Ifølge kilder skal det klokken 12.00 være ett minutts stillhet.

Folk virker ikke veldig sinte, men satt ut av hva som har skjedd. Det virker som om folk i Barcelona, som mange i resten av Europa, er lei av denne terrortypen.

Dette er nasjonene som er rammet:

Frankrike

Tyskland

Nederland

Venezuela

Belgia

Peru

Irland

Cuba

Hellas

Makedonia

Storbritannia

Østerrike

Pakistan

Taiwan

Canada

Ecuador

USA

Filippinene

Kuwait

Tyrkia

Kina

Spania

