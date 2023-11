Danmark sliter med ekstremt mye regn

Skybrudd, stormflo og regn og atter regn.

Siden slutten av sommeren har Danmark slitt med elendig vær, skriver Danmarks Radio.

Resultatet er at elver, innsjøer og andre overflater begynner å bli mettet av vann. Når det nå regner, legger vannet seg oppå og vannstanden stiger.

Simon Grünfeld, er områdesjef for miljø og teknikk i Århus. Han sier at situasjonen er kritisk.

– Det er en situasjon vi ikke er vant til i Århus. Kritisk infrastruktur i er i fare, sier han.

Broen foran må sprenges for at ikke vann fra kloakkrenseanleggene bak skal flomme utover. Foto: Reuters

Kloakkfare

Utenfor Århus begynte mannskaper fredag å sprenge en bro.

Myndighetene frykter at broen kan føre til oversvømmelse, noe som igjen vil føre til at kloakk fra et renseanlegg vil flomme utover.

Århus advarer om at kloakk fra andre anlegg allerede har flommet over.

– Folk må unngå å komme i kontakt med vann fra overflatevann og vann fra sjøer og elver. Men det gjelder også vann i sølepytter i boligområder, sier Grünfeld.

Vannet har lagt seg på veier på Jylland i dagevis. Her en bil på oversvømt vei utenfor Århus sist lørdag. Foto: Reuters

Store oversvømmelser

Problemene i Århus følger etter den ekstreme stormfloen som rammet deler av Danmark for to uker siden.

Stormfloen førte til store ødeleggelser. Båter ble skylt på land, veier satt under vann og hundrevis av mennesker ble evakuert.

Sør for Præstø på Sydsjælland skyllet store mengder vann over flomvollene, skriver DR.

I et område med sommerhus ved Roneklint rodde folk rundt i gummibåter for å se hvordan det sto til med hjemmene deres.

Slutter ikke i år

Klimaforskere sier til DR at Danmark i fremtiden kan vente seg mer stormflo og skybrudd.

Områdesjef Simon Grünfeld er overbevist om at Århus også i fremtiden må kjempe mot vannmassene.

– Den situasjonen vi har i dag, vil vi også se i fremtiden. Kanskje allerede til vinteren, sier han.

Ifølge Grünfeld har vi den siste måneden sett 20-års, 50-års og 100-års værhendelser med skybrudd, stormflo og vedvarende regn.

– Det er ikke bare i dag. Jeg kommer til å stå her igjen, sier Grünfeld.

Jorden er mettet av vann og har oversvømt en vei utenfor Århus Foto: Reuters

Utsatt for havstigning

På svært lang sikt er uværet og oversvømmelsene også en påminnelse om at Danmark er et land som er spesielt utsatt for havstigning.

I København bor 2 prosent av befolkningen under 1 meter over havet. 4 prosent bor under 2 meter og 13 prosent under fem meter over havet, skriver ClimateChangePost.

Danmark forbereder seg nå på en fremtid der havet kan stige med 10 til 50 centimeter i 2050 og 20 til 140 centimeter i år 2100.

Under er dagens Danmark sammenlignet med hva som ville vært igjen av landet om havet steg med henholdsvis 5, 20 og 50 meter. Det må presiseres at eksperter sier at dette er scenarioer som selv i verste fall er flere hundre år inn i fremtiden.

Danmark med fem meters havstigning

Danmark med fem meters havstigning kontra i dag Floodmap

Danmark med 20 meters havstigning

Danmark med 20 meters havstigning kontra i dag Floodmap

Danmark med 50 meters havstigning