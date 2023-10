– Vannstanden i Sønderborg nådde godt over to meter. Vannet har ikke stått så høyt på de kantene på over 100 år, sier meteorolog i Danmarks Radio, Thomas Mørk.

Som prognosene forutså begynte uværet «Babet» å rase allerede fredag ​​ettermiddag, og forsterket seg utover kvelden.

Flere steder i landet har havneområder og veier blitt oversvømt, trær veltet og det har vært strømbrudd flere plasser.

Mange hundre dansker har blitt evakuert i løpet av natten etter at dramatikken for alvor begynte å utspille seg rundt midnatt.

I Haderslev kommune ble hele kysten evakuert. På Kegnæs-halvøya er et dike ødelagt av bølgene, og kommunen oppfordrer innbyggerne til å forlate området.

– Det er på mange måter en historisk værhendelse vi har opplevd, sier Mørk.

I tillegg til voldsom vind og forhøyet vannstand, har også store deler av Danmark vært rammet av kraftig regn.

Vann over alt

I Præstø fosset vannmassene inn gjennom byen, etter at sluseporten ved havna i den sørsjællandske byen brast.

Arbeidet med å sikre byen fortsatte utover natten. I et forsøk på å stoppe de enorme vannmassene, har halmballer blitt plassert i veikanter for å hindre at veibanen blir oversvømt, og for å avlaste pumpene ved sluseporten.

PUMPE: Ved sommerhusområdet ved Kelstrup Strand i Haderslev har det blitt tatt i bruk pumper for å få unna de enorme vannmassene. Foto: NTB

Uværet har også skapt store problemer for trafikken. Flere plasser i landet har trær blitt tatt av vinden og falt over veier.

Ifølge Ekstra Bladet skal to biler ha blitt klemt fast under et tre. To personer satt i den ene bilen og en familie med tre barn satt fast i den andre. Alle personer ble kjørt til sykehus for sjekk. Ulykken skjedde på en landevei utenfor byen Ans i Silkeborg kommune.



I Aabenraa og Kolding brast flere hundre meters lange vannrør, som resulterte i at vannmassene strømmet inn mot sentrum og mot hus langs kysten.

I løpet av natten ble også Sønderborg hardt rammet. Det gikk imidlertid ikke fullt så ille som fryktet, og ingen ble skadet.

BØLGER: Voldsomme bølger har banket inn over den danske kysten siden Babet meldte seg utover fredagen. Foto: NTB

Strømbrudd og innstilte fly og ferger

Det voldsomme været har tvunget flere strømselskaper til å slå av strømmen i de berørte områdene. Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi og Sydøstjyllands Polit i en pressemelding.

Totalt har 3000 husstander i 90 områder vært uten strøm. Lørdag morgen har vinden begynt å avta og vannstanden synker, og mange har allerede fått tilbake strømmen, skriver Ekstra Bladet.

Uværet har også hatt stor innvirkning på fly- og fergetrafikken i Danmark.

TV 2 Nord skriver at et 332 meter langt skip har løsnet fra kaia i Frederikshavn, noe som har ført til at all fergetrafikk i området har blitt innstilt. Ingen skal ha blitt skadet i forbindelse med hendelsen.

I tillegg ble 142 flyavganger kansellert i løpet av fredagen på Københavns lufthavn. I dag er det igjen normal drift på lufthavnen.

Det danske værinstituttet DMI varsler likevel sterk vind og forhøyet vannstand gjennom hele helgen.