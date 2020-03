Britiske forskere anbefaler strenge tiltak i minst 18 måneder

Mandag bråsnudde Storbritannia i sin håndtering av koronautbruddet.

Etter å først ha innstilt seg på å jobbe for flokkimmunitet i befolkningen ved å la smitten gå sin gang, har myndighetene nå bedt folk om å jobbe hjemmefra, holde seg unna utesteder og restauranter. De som utvikler symptomer på sykdom, blir bedt om å holde seg hjemme i 14 dager.

Den nye tilnærmingen til krisen kommer etter publisering av en omfattende studie av hvordan pandemien vil utvikle seg uten inngripende tiltak.

Analysen er gjennomført av Imperial College i London under ledelse av professor Neil Ferguson. 30 forskere står oppført som medforfattere.

Langvarige, strenge tiltak

Forskerne mener det som vil ha mest effekt for å holde smittetallene nede, er å videreføre de strengt inngripende tiltakene mange land har iverksatt, inntil en vaksine er på plass.

Vaksinen er tidligst ventet å være klar om 18 måneder.

De britiske forskerne har tatt utgangspunkt i data fra Italia. Det er det europeiske landet som så langt har blitt hardest rammet av virusutbruddet.

Ifølge analysen ville viruset, med utgangspunkt i italienske forhold, tatt livet av 510.000 mennesker i Storbritannia og 2,2 millioner mennesker i USA i løpet av tre måneder dersom man ikke iverksatte tiltak.

– Vi anslår at antallet smittetilfeller vil øke raskt dersom man letter på tiltakene, skriver forskerne.

De fem tiltakene forskerne mener vil ha effekt er:

Isolere personer med symptomer hjemme i sju dager

Familiemedlemmer av personer med symptomer settes i karantene i 14 dager

Sosial distansering på arbeidsplassen og ute i samfunnet

Alle skoler og flesteparten av universitetene holdes stengt

Ikke realistisk å stanse viruset

Overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet bekrefter at Norges strategi er å bremse viruset, framfor å stanse det.

– Vi har ikke noe realistisk mål om å stanse dette fullstendig. Så lenge viruset er i landet, kan vi ikke stanse det. Da må vi stenge ned hele landet i to år til det kommer en vaksine. Derfor må vi la epidemien gå langsomt slik at helsevesenet rekker å holde tritt, sa Aavitsland i Debatten på NRK i kveld.

SE SENDINGEN: Norge gjør det motsatte av det WHO anbefaler. Vi forsøker ikke å kvele viruset og tester ikke alle. Det kommer til å gå skikkelig ille mener vår gjest. Du trenger javascript for å se video. SE SENDINGEN: Norge gjør det motsatte av det WHO anbefaler. Vi forsøker ikke å kvele viruset og tester ikke alle. Det kommer til å gå skikkelig ille mener vår gjest.

Lege og forsker Gunhild Alvik Nyborg ved Rikshospitalet mener Norge står overfor en eksplosiv utvikling av viruset, og at myndighetenes tiltak ikke har nok effekt.

– Vi er i en dårlig posisjon. Vi må ha full karantene for alle som ikke har kritiske oppgaver i samfunnet. Alle som ikke trenger å være ute, må holde seg hjemme. Vi kunne stoppet dette hvis alle holdt seg inne i 14 dager og vi stengte grensene, hevder Nyborg.

Aavitsland mener det ikke finnes alternativer til den strategien Norge har valgt.

– Dette er ikke et virus du klarer å utrydde fra et åpent land. Derfor er strategien vår å la det brenne sakte slik at vi kan følge med, sier Aavitsland.

Usikkert datagrunnlag

Forskerne ved Imperial college har delt funnene sine med britiske og amerikanske myndigheter.

Sverige er blant landene som foreløpig har lagt seg på en mindre inngripende linje. Tirsdag formiddag rådet dog statsminister Stefan Löfven videregående skoler, høyskoler og universiteter til å stenge.

Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell sier til nyhetsbyrået TT at forskerne bak den britiske rapporten er dyktige, men at datagrunnlaget for analysen er usikkert.

– Ingen vet hvordan det vil bli før dette er over. Disse forskerne har regnet seg fram til et høyt tall i denne studien. De har tidligere stått bak en studie av ebolaepidemien i Vest-Afrika som slo helt feil. De er dyktige, men det viser hvor vanskelig dette er. Ingen vet, så enkelt er det, sier han.