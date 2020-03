Boris: – Ikke gå på pub!

– Unngå all unødvendig sosial kontakt og reiser, sa statsminister Boris Johnson i det som er den første pressekonferansen i det som kommer til å bli en daglig affære under den pågående krisen.

Det betyr at britene skal unngå puber, klubber og andre sosiale sammenhenger. Rådet er særlig viktig for alle over 70 år, samt gravide.

Massemønstringer og store arrangementer er også frarådet, sier Johnson.

​​​​​Rådet har vært å holde seg hjemme i en uke dersom man har feber og hoste. Nå blir det utvidet. Dersom en i husstanden har symptomer, så skal hele husstanden i karanten uavhengig om man har smitten eller ikke. Karantene-tiden øker til to uker.

Foreløpig er det ikke snakk om å stenge skoler, barnehager og universiteter slik som f.eks. Irland har gjort.

På grunn av stor mangel på respiratorer, så er det nå gjort avtaler med bedrifter om å starte å masseprodusere dem.

Sergio Deornelas synes ikke den britiske regjeringen har gjort nok for å stanse spredningen av koronasmitte. Foto: Johan E. Bull / NRK

Dagens tiltak vil derfor bli godt mottatt av millioner av bekymrede briter.

– Folk skønner ikke alvoret. I resten av Europa tar de vare på befolkningen, sier Sergio Deornelas, som er av få NRK møter i Londons gater med maske på seg.

Kritikk av Johnson-regjeringen

Britenes korona-taktikk har møtt stadig mer kritikk. Regjeringens nasjonale helserådgiver Sir Patrick Vallance sa på fredag at myndighetene ønsket at 60 prosent av britene skulle få sykdommen. Meningen var å utvikle immunitet, sa Vallance.

Han sa også at dersom viruset undertrykkes, så vil det bare komme tilbake med større styrke.

En forkynner av kristendommen blander seg med folk som demonstrerer mot myndighetenes håndtering av koronaviruset. Foto: Dominic Lipinski / AP

Derfor ble ikke større arrangementer som hesteveddeløp og fotballkamper avlyst, og både pubene og T-banen holder åpent som før.

Tiltak ville komme, men det var bare et spørsmål om «timing».

Nasjonal helserådgiver Sir Patrick Vallance får kritikk for Storbritannias taktikk i å takle korona-virusutbruddet. Foto: Henry Nicholls / Reuters

Men flere medisinske eksperter mener nå at teorien om immunitet nødvendigvis ikke kan benyttes fordi koronaviruset er en ny sykdom man foreløpig ikke vet nok om.

Søndag sa helseminister Matt Hancock plutselig at det deres egen helseekspert hadde sagt, ikke var regjeringens politikk.

Folk lurer

Bortsett fra hamstring av doruller og at Premier League er utsatt, så har livet gått som normalt i Storbritannia uten forbud mot at mange mennesker samles på ett sted. En del færre folk er det å se fordi mange har fulgt oppfordringen om å ha hjemmekontor.

​​​​​​​«Take-care and carry-on» har vært rådet fra britiske myndigheter og T-banen i London er nesten like full som normalt. Foto: Isabel Infantes / AFP

Men britene ser jo hva som skjer i andre land, ikke minst Irland som har stengt skoler, universitetene, barnehager og pubene og lurer på om den britiske regjeringens tiltak er nok.

Økonomisk nedtur

Børsen i London blør i likhet med i resten av verden. Sammen med alle usikkerheten rundt brexit så er korona-effekten i ferd med å sende britenes økonomi inn i resesjon.

Sju av ti British Airways-fly er satt på bakken på grunn av korona-pandemien. Foto: Adrian Dennis / AFP

Flyselskapene sliter veldig. British Airways og Aer Lingus har satt 75 prosent av flyene sine på bakken. Flere ber sine ansatte ta fri uten lønn. Ryanair og Easyjet setter også fly på bakken og innstiller mange avganger. Fra før har Flybe gått over ende.

Sentralbanken har satt ned renten som nå er på 0,25 prosent og regjeringen la fram en krisepakke på 500 millioner pund i forrige pakke. Krisen skal diskuteres blant G7-landene i ettermiddag.