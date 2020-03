Sverige stenger skolene for de eldste elevene

Det kom fram på en pressekonferanse tirsdag formiddag.

– Alle fra videregående skole og oppover skal ikke være på skolen men studere hjemme, sier statsminister Stefan Löfven.

Dette er formulert som en anbefaling fra regjeringen, men på spørsmål om hvorfor det ikke er formulert strengere svarer Löfven at de forventer at alle følger dette.

Et viktig poeng er at de eldste elevene beveger seg over større områder enn de yngste.

I tillegg er det vesentlig at studenter og voksne lettere kan benytte seg av fjernundervisning.

Venter med grunnskolen

Når det gjelder de yngre elevene, mener svenske myndigheter at det er tryggest at de er på skolen. De negative konsekvensene ved å stenge grunnskolen regnes fortsatt som for negative.

Den svenske regjeringen forbereder at grunnskoler kan komme til å stenge på et senere tidspunkt.

Utdanningsminister Anna Ekstrand sier de jobber med en ny lov for å kunne stenge grunnskoler og for å sikre omsorg for barn med foreldre som har samfunnskritiske funksjoner, som for eksempel helsepersonell.

De svenske myndighetene ble nok en gang spurt om hvorfor landet gjør andre vurderinger enn for eksempel Norge og Danmark. Svaret er fortsatt at de negative konskvensene på nåværende tidspunkt overstiger de positive.

Ulik praksis

Mens Norge i forrige uke stengte grenser og skoler, har Sverige ventet med å gjøre det samme.

Den svenske statsepidemiologen Anders Tegnell forsvarte Sveriges framgangsmåte da han var gjest i Politisk kvarter på NRK.

– Den vitenskapelige litteraturen – som riktignok er basert på vanlig influensa – viser at det er små effekter av å stenge skoler, sier Tegnell.

– Det man imidlertid vet sikkert, er at det får store konsekvenser for samfunnet å stenge skolene. Det svenske helsevesenet kommer ikke til å tåle at alle skolene skal stenges ettersom det da vil være mange som ikke kan gå på jobb, sier Tegnell.