Britisk avis: Ingen vei tilbake for prins Andrew

Allerede i et møte i januar skal søsknene Charles, Anne og Edward ha bestemt at broren Andrew aldri må slippes inn i offentligheten igjen.

Også prins William, som er nummer to i arverekken, skal ha vært involvert i krisesamtaler med sin bestemor dronning Elisabeth, og faren prins Charles, om sin onkel.

Sammen har de besluttet å «suspendere» Andrew fra offentlig tjeneste.

Prins William skal ha uttalt at han mener onkelen er en trussel mot kongefamilien.

Opplysningene kommer frem i dagens utgave av den velrenommerte, konservative avisen The Sunday Times. Artikkelen er skrevet av avisens kongereporter Roya Nikkhah, som er kjent for å ha gode kilder i Buckingham Palace.

The Sunday Times har ingen åpne uttalelser fra det britiske kongehuset, men siterer «kilder nær kongefamilien».

Ifølge kilder nær prins William, mener prinsen at Andrew har en «ubehøvlet og utakknemlig» tilnærming til sin posisjon, skriver avisen The Sun, som i likhet med de fleste andre britiske aviser har omtalt saken i dag.

Prins Andrew får ikke vise seg sammen med denne gjengen med det første. Fra venstre, dronning Elisabeth, prins Charles, hertuginne Camilla, prins William og hertuginne Kate. Foto: Pool / Reuters

Beskyldt for overgrep

Prins Andrew har blitt beskyldt for seksuelt misbruk av amerikaneren Virginia Guiffre. Giuffre var 17 år da hun skal ha blitt presset til sex med prinsen.

Andrew ble tvunget til å trekke seg tilbake fra offentligheten da saken ble kjent.

Hertugen nekter for påstandene om overgrep. Han står ikke tiltalt i noen straffesak. Men London-politiet har nylig avhørt Giuffre. Det kan bane vei for en etterforskning av påstandene.

Prinsen er imidlertid stevnet for retten i New York av Guiffre selv.

Bildet av prins Andrew med Virginia Giuffre fra 2001, som prinsen sier at han ikke kan huske er blitt tatt. Foto: Privat / BBC

Giuffre sier hun ble «lånt ut» til prins Andrew for sex av hans nære venn, milliardæren Jeffrey Epstein. Epstein var beskyldt for menneskehandel og seksuelle lovbrudd da han tok livet sitt i et fengsel i New York i 2019.

Prinsens venn og Epsteins nære allierte, Ghislaine Maxwell, skal i retten neste måned. Også hun er tiltalt for menneskehandel om for å ha rekruttert jenter for Epstein.

Ville tilbake igjen

Hertugen i unåde skal være ivrig etter å komme tilbake som arbeidende kongelig.

Rett etter faren, prins Philips død, gjorde Andrew det kjent at han ville hylle sin far offentlig.

Det var ikke prins Charles spesielt fornøyd med, skriver The Sunday Times. Han gjorde raskt et opptak av en hyllest til sin kjære far, og sørget for at Andrew ikke fikk komme før ham.

Hendelsen beskrives som en et forsøk på hindre Andrew i å komme tilbake igjen i rampelyset.