Nye dokumenter tilbakeviser Maxwell-påstander

Dokumenter fra et sivilt søksmål og e-poster mellom Ghislane Maxwell og Jeffrey Epstein ble offentliggjort på torsdag, skriver The Guardian.

I dokumentene hevder Virginia Roberts Giuffre at Ghislane Maxwell misbrukte unge jenter seksuelt og hjalp Jeffrey Epstein til å få andre til å misbruke henne.

– Hun trente meg som en sexslave, står det i dokumentene fra den sivile saken i 2016 at Giuffre har sagt.

Maxwells advokater har kjempet for, og argumentert for at de burde holde dokumentene hemmelig fordi de er ekstremt personlige.

En føderal domstol i New York, bestemte likevel 23. juli at de skulle være offentlige.

Hevdet de ikke hadde hatt kontakt på 10 år

Dokumentene som ble offentliggjort torsdag inneholder flere personlige e-poster mellom Epstein og Maxwell i 2015.

I en av e-postene klager Epstein på den negative oppmerksomheten han fikk da han ble siktet for å oppfordre en kvinne til å starte med prostitusjon i 2007, skriver CNN.

Epstein skrev også i en e-post 25. januar 2015:

– Du har ikke gjort noe galt og jeg ville anbefalt at du oppfører deg slik.

E-postene motsier advokatene sine påstander om at Maxwell ikke hadde hatt kontakt med Epstein på mer enn 10 år. Dette var noe de argumenterte for da de ba om kausjon, skriver The Guardian.

HADDE KONTAKT: – Du har ikke gjort noe galt og jeg ville anbefalt at du oppfører deg slik, skrev Epstein i en av e-postene til Maxwell. Foto: Handout] [laura Cavanaugh / AFP

Nye dokumenter fra rettssak i 2015

Også referat av samtaler mellom Giuffre og advokaten er vedlagt. Et av spørsmålene var om Maxwell utførte seksuelle handlinger med mindreårige jenter hver dag, hvor Giuffre svarte ja.

– Hvem hadde Ghislaine Maxwell sex med i ditt nærvær?, spurte advokaten.

– Vel, det var mange jenter som var involvert. Vi var ikke på fornavn. Jeg kan ikke gi deg lister med navn på jenter. Det skjedde fortløpende, har hun sagt.

Hun nevner også at det på Jomfruøyene, der Epstein hadde hus, foregikk orgier. Giuffre sa også at hun ble tvunget til seksuelle handlinger med Maxwell ved bassenget i Epsteins nærvær.

– Hun er den som misbrukte meg. Hun er den som rekrutterte meg, sa hva jeg skulle gjøre, trente meg som en sexslave, misbrukte meg psykisk og mentalt, har Giuffre også sagt.

ANKLAGER: Virginia Roberts hevder hun har blitt misbrukt av Ghislane Maxwell og Jeffrey Epstein i flere år. Foto: Shannon Stapleton / Reuters

Giuffre ønsket å bli massør, og det var slik Maxwell kom i kontakt med i henne.

Både Epstein og Maxwell skal, ifølge henne, ha presset henne til å utføre seksuelle handlinger med rike og mektige menn.

Flere politikere i USA, rike næringslivsledere og prins Andrew er blant de hun har anklaget for å ha misbrukt henne.

Prins Andrew har imidlertid nektet for dette.

NEKTER: Bildet av prins Andrew med Virginia Giuffre fra 2001, som prinsen sier at han ikke kan huske er blitt tatt.

Blir ikke løslatt

14. juli ble det klart at Maxwell ikke blir løslatt mot kausjon. Man frykter at hun skal forsøke å flykte.

Politiet har tatt fra henne sengetøy og klær fordi de frykter hun skal forsøke å ta livet sitt. Hun er derfor iført et antrekk laget av papir.

Maxwell har avvist alle anklager om å stå bak seksuelle overgrep.