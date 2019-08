Jeffrey Epstein funnet død på cella

Flere amerikanske medier bekrefter dødsfallet.

Dødsfallet kommer tre uker etter at han ble funnet skadd i fengselet. Epstein fikk da behandling for skadene og ifølge fengselets register som nyhetsbyrået AP fikk tilgang til ble Epstein ikke fraktet til sykehuset.

Epstein ble i begynnelsen av juli pågrepet i New York, siktet for menneskehandel og seksuell utnytting av mindreårige jenter. Epstein har avvist anklagene.

Trump venn

Han er tidligere kapitalforvalter og har vært venn med både ekspresident Bill Clinton, britiske prins Andrew og president Donald Trump.

I juli gikk arbeidsminister i Trump administrasjonen, Alexander Acosta av pgaAcostas håndtering av menneskehandel-saken mot Jeffrey Epstein da Acosta var ansatt i Floridas påtalemyndighet.

Arbeidsminister Alexander Acosta trakk seg fra Trump administrasjonen i juli pga håndtering av menneskehandel-saken mot milliardæren Epstein Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Det er uklart om Epstein hadde cellen for seg selv eller om han delte den med andre.

Fengselet Metropolitan Correctional Center er kjent for sin strenge sikkerhet og høyt profilerte innsatte

Epstein risikerte 45 år i fengsel for å ha betalt mindreårige jenter for massasjer, for så misbruke dem seksuelt. Han ble også siktet for sexhandel, og medvirkning til sexhandelsvirksomhet med mindreårige.

Riksadvokat Geoffrey Berman peker på et bilde av Jeffrey Epstein i det han offentliggjør at mangemilliardær er siktet for sexhandel med mindreårige jenter 8.juli 2019 Foto: Shannon Stapleton / Reuters

Historie med overgrep

Pågripelsen i juli skjedde 17 år etter at fondsforvalteren første gang var mistenkt for overgrep. Sexhandelen med flere titalls mindreårige jenter skal ha skjedd i New York og Florida mellom 2002 og 2005.

I 2008 ble Epstein dømt til 13 måneders fengsel for å ha utnyttet unge jenter til å gi seksuelle tjenester.

Han inngikk da et hemmelig forlik og unngikk det som kunne ha blitt en livstidsdom. Han innrømmet å ha tilrettelagt for prostitusjon for ei jente under 18 år, og måtte betale erstatning til en rekke tenåringsjenter, flere av dem fra Øst-Europa.

Forliket ble fremforhandlet av tidligere statsadvokat i Florida Alexander Acosta, som frem til juli 2019 var president Donald Trumps arbeidsminister.

Fengselsdommen tilbrakte Epstein på et lokalt interneringssenter i Palm Beach, som han fikk lov til å forlate 12 timer, seks dager i uka, for å jobbe på kontoret sitt i nærheten.