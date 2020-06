Føderale etterforskere i USA har i flere måneder ønsket å snakke med prinsen som var en del av Epsteins omfattende og mektige omgangskrets.

Nå sier prinsen han tre ganger tilbød amerikansk påtalemyndighet hjelp i etterforskningen av avdøde Jeffrey Epstein.

Saken

Jeffrey Epstein ble funnet død i en fengselscelle i New York i august 2019.

Jeffrey Epstein ble funnet død i en fengselscelle i New York i fjor. Foto: AP

Etter alt å dømme tok han sitt eget liv. Han var anklaget for å ha drevet menneskehandel med mindreårige jenter i New York og Florida, og ventet på at saken skulle opp for retten.

Den amerikanske kvinnen Virginia Roberts Giuffre har anklaget Epstein for å ha betalt henne for å ha sex med prins Andrew da hun var 17 år.

Prins Andrew, som er dronning Elizabeths tredje barn, kunngjorde i fjor at han trekker seg fra alle kongelige plikter etter at han i et intervju med BBC i november i fjor forsvarte sitt vennskap med Epstein.

Dette bildet av prins Andrew og da 17 år gamle Virginia Roberts Giuffre står sentralt i anklagene mot prinsen. Prins Andrew har antydet at bildet kan være falskt.

Intervjuet skjedde i kjølvannet av at Giuffre vitnet om at hun hadde sex med prins Andrew tre ganger da hun var mindreårig.

I intervjuet avviste han anklagene, og sa seg villig til å avhøres i forbindelse med etterforskningen.

– Selvfølgelig, jeg er villig til å hjelpe ethvert rettmessig etterforskningsorgan med sine undersøkelser, om jeg blir bedt om det, sa Andrew i intervjuet.

I et BBC-intervju i november i fjor svarte prinsen på beskyldningene om å ha hatt sex med en mindreårig. Du trenger javascript for å se video. I et BBC-intervju i november i fjor svarte prinsen på beskyldningene om å ha hatt sex med en mindreårig.

Formell innkallelse

Selv om prins Andrew selv hevder å ha stilt seg disponibel for å hjelpe etterforskningen, har ikke amerikanske påtalemyndigheter den samme oppfatningen.

Statsadvokat Geoffrey Berman i New York sa i mars at de ville vurdere å iverksette juridiske skritt mot prinsen.

– Til tross for prins Andrews svært åpne tilbud via en pressemelding om å samarbeide, har han nå fullstendig stengt døren for frivillig samarbeid, sa Berman.

Nå har FBI sendt formell innkalling til avhør i saken til prins Andrew via den britiske regjeringen, melder flere amerikanske og britiske medier mandag.