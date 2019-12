Giuffre har hevdet at den amerikanske milliardæren Jeffrey Epstein solgte henne til venner for å ha sex da hun var 17 år.

En av dem som Giuffre sier hun ble solgt til er prins Andrew, som selv har benektet alle anklager.

– Han vet hva som skjedde. Jeg vet hva som skjedde. Og bare en av oss forteller sannheten, sa Giuffre i programmet mandag kveld.

Victoria Giuffre (tidligere kjent som Virginia Roberts) har hevdet at Epstein betalte henne 15.000 dollar etter at hun hadde sex med prinsen i 2001.

– Dette er ikke en trist sexhistorie. Dette er en historie om menneskehandel, dette er en historie om overgrep og dette er en historie om kongehuset deres, sa hun.

– Følte jeg måtte tilfredsstille ham

I TV-intervjuet sa Giuffre at hun danset med prinsen på en nattklubb i London før hun hadde sex med ham.

– Det var grusomt og denne fyren svettet over hele meg. Svetten føltes som om det regnet overalt. Det var helt motbydelig, men jeg visste at jeg måtte tilfredsstille ham fordi det var det Jeffrey og Ghislainie ventet av meg, sa hun.

Hun at etter at de hadde forlatt nattklubben Ghislainie Maxwell sa til henne at hun måtte gjøre for Andrew det hun hadde gjort for Epstein, altså å ha sex med prinsen.

– Det gjorde meg bare syk, sa hun.

Prins Andrew har tidligere nektet for at han har hatt sex med Giuffre. Han har også sagt at han ikke kan svette på grunn av en medisinsk tilstand.

BENEKTER KJENNSKAP: Bildet av prins Andrew med Victoria Giuffre fra 2001, som prinsen sier at han ikke kan huske er blitt tatt. Foto: Faksimile fra BBC

Ba britene om støtte

Prins Andrew og noen av hans støttespillere har stilt spørsmål ved ektheten til et bilde av prinsen og 17-åringen sammen i 2001.

– Folkene på innsiden vil fortsette å komme opp med disse latterlige bortforklaringene som at armen hans var forlenget eller at bildet var manipulert, sa Giuffre i Panorama.

Hun fulgte opp med å be folk om å støtte henne.

– Jeg bønnfaller folket i Storbritannia om å stå sammen med meg, om å hjelpe meg i denne kampen, om å ikke godta at dette er greit, sa hun.

– Han er den mest fryktelige danseren jeg har opplevd i mitt liv, Virginia Giuffre om prins Andrew.

Frasa seg alle oppdrag

For to uker siden ble det kjent at Storbritannias prins Andrew frasier seg alle offentlige oppdrag i all overskuelig framtid.

Det var dronningen og prins Andrews bror, tronfølger prins Charles, som ble enige om at han måtte ut for å beskytte monarkiet.

Avgjørelsen fra det britiske overhodet kom etter at prins Andrew i et langt intervju med BBC svarte på påstander om at han skal ha seksuelt utnyttet en 17 år gammel jente.

I intervjuet med BBC insisterte prinsen på at han ikke hadde noen erindring av å ha truffet Giuffre, som har vitnet om at hun hadde sex med prinsen tre ganger da hun var mindreårig.

Prinsen innrømmet samtidig at han hadde utvist «dårlig dømmekraft» da han fortsatte vennskapet med milliardæren og finansmannen Jeffrey Epstein.

Epstein ble allerede i 2008 dømt for å ha tvunget kvinner til å utføre seksuelle tjenester. I juli ble Epstein pågrepet igjen og tiltalt for menneskehandel og overgrep mot en mindreårig. Han tok sitt eget liv i fengsel før saken kom opp.