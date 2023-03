Han beklaget at han villedet parlamentet med opplysninger han sier han trodde var riktige, men som var feil.

Johnson hadde flere samlinger uten nødvendig avstand, mens landet var pålagt strenge restriksjoner på dette tidspunktet.

Onsdag ettermiddag grilles britenes tidligere statsminister Boris Johnson om hva han visste om «partygate». Komitegranskingen skal finne ut om han løy i parlamentet.

BEVIS: Boris Johnson avbildet på en samling i Downing street 13. november 2020. Foto: -/STF / AFP

– Alle retningslinjer ble fullstendig fulgt i nr. 10.

Slik lød forsikringen Boris Johnson ga det britiske Underhuset da skandalen rundt sammenkomstene i statsministerboligen sto på som verst.

Men politiet mente noe annet, og bøtela Johnson for disse samlingene.

Bøtelagt

Politiet skrev ut til sammen 126 bøter for brudd på covidreglene. Både daværende og nåværende statsminister var blant dem som ble bøtelagt.

Johnson hadde selv deltatt på fire av disse samlingene.

I sitt 52 sider lange forsvarsskriv til parlamentskomiteen som i dag konfronterer ham med bevis for at han bevisst villedet parlamentet, innrømmer Johnson at han villedet Underhuset, men at det skjedde ubevisst.

Demonstranter samlet seg utenfor parlamentet før høringen av Boris Johnson om «partygate». Foto: HENRY NICHOLLS / Reuters

– Jeg forutså ikke at dette ville bli en stor sak, innrømmer han også.

Insisterer på sin uskyld

Johnson viste til at de lot fotografer ta offisielle bilder fra sammenkomstene. Han mener det beviser at verken han eller kollegene trodde de brøt reglene. Han hevder at han sa det han gjorde i god tro, og at ingen rundt ham varslet ham om regelbrudd.

Johnson mener arrangementene var knyttet til jobb, og derfor nødvendige. Han ble gjentatte ganger spurt om det virkelig var jobbrelatert

– Dette var ikke et party. Hvis noen tror jeg festet i denne perioden, tar de helt feil, sa Johnson.

Tidligere statsminister Boris Johnson hevder han ikke løy til Underhuset om den såkalte «partygate»-skandalen.

Påstanden bestrides av flere tidligere rådgivere, ifølge dokumentasjonen komiteen har offentliggjort i morgentimene i dag.

Den tidligere sjefrådgiveren og strategen til Johnson, Dominic Cummings, har kalt det «komisk» at Johnson trodde en hagefest i Downing Street var et arbeidsmøte.

– Statsministeren visste bestemt at det var en fest fordi jeg fortalte ham, og da han kom ut, så han det.

Johnson ble presset av komitemedlemmene på hvorfor han holdt avskjedsfester for ansatte når retningslinjene sterkt frarådet slike.

– Slo det deg ikke at dette var unødvendige samlinger? spurte partifellen Bernard Jenkin.

– Ikke et sekund, svarte Johnson.

Han viste til at de hadde mange smitteverntiltak på plass i Downing Street, men innrømmet også at de fjernet seg fra kontorplassene med skillevegger under de sosiale samlingene.

Han ble også spurt om alkohol var nødvendig knyttet til jobb eller om det var jobbrelatert at kona var med.

– Jeg mente vi hadde gjort vårt beste. Men når det kommer til sosial avstand, var det ikke mulig å gjennomføre det perfekt, sa Johnson.

Den tidligere statsministeren er kampklar og har forberedt et 52-siders skriftlig forsvar i forkant av dagens høring. Foto: JUSTIN TALLIS / AFP

Boris Johnson gikk av som statsminister i september i fjor. Da hadde «partygate» rast i månedsvis.

Begrepet beskriver de mange sammenkomstene som ble holdt i Downing Street av folk i regjeringsapparatet mens Storbritannia var underlagt strenger Covid-regler som begrenset sosial omgang.

I parlamentskomiteen foreløpige rapport, skriver de sju politikerne som sitter der at det må ha vært åpenbart for Johnson at samlingene brøt loven. Men det nekter Johnson for.

Han kritiserer komiteen, som består av fire politikere fra hans eget konservative parti, to fra Labour og én fra Det skotske nasjonalpartiet. Han mener den er partisk i hans disfavør.

MÅ SVARE: Boris Johnson må forklare seg om flere samlinger som skjedde mens det var strenge korona-restriksjoner i landet. Foto: -/STF / AFP

Kjemper for sin politiske fremtid

Det er satt av fire timer til høringen i parlamentet i dag. Den direkteoverføres på britisk TV.

Hvis komiteen konkluderer med at Boris Johnson bevisst villedet parlamentet, så risikerer han å bli suspendert fra Underhuset. Der sitter Johnson som parlamentariker fra et valgdistrikt i London. Den jobben risikerer han å miste. Hvis suspensjonen blir lang, kan det resultere i et nyvalg som han potensielt taper.

I så fall er Boris Johnson ute av britisk toppolitikk.