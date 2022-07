Senest i går sa Boris Johnson at han ikke hadde planer om å forlate statsministerposten.

Under en pressekonferanse klokken 13 bekreftet likevel Johnson at han forlater 10 Downing street.

Stemmen til Theresa May brast da hun kom ut den samme døren og kunngjorde sin avgang for tre år siden.

Det var en langt mer offensiv statsminister som møtte pressen i dag.

– Det er tydelig at viljen blant det konservative partiet er at det skal være en ny leder og en ny statsminister. Jeg er enig i dette, og at valgkampen starter nå.

Boris Johnson under pressekonferansen hvor han sa fra seg mandatet både som statsminister og som partileder. Foto: HENRY NICHOLLS / Reuters

Johnson informerte samtidig om at det kommer en plan om veien videre i morgen, fredag.

– Jeg synes dette er svært trist, og det er med stor sorg jeg sier fra meg verdens beste jobb, uttalte den kommende eksstatsministeren.

Dramatiske dager

Johnson trekker seg etter to svært dramatiske dager i britisk politikk.

Siden tirsdag har 59 personer i regjeringsapparatet gått av. Det er mer enn en person i timen.

Torsdag har både media og privatpersoner samlet seg utenfor Statsministerens kontor. Foto: HENRY NICHOLLS / Reuters

– Grunnen til at jeg har kjempet så hardt de siste dagene for å fortsette mandatet, er ikke kun fordi jeg hadde lyst, men fordi jeg følte at det var mitt ansvar å få levert på valgløftene fra 2019, sa Johnson.

Han la samtidig til at han er utrolig stolt av det hans regjering har oppnådd.

Johnson ramset opp pandemihåndtering, krigen i Ukraina og et bedret forhold til Europa, som ting han er fornøyd med etter sin periode som statsminister.

Vil støtte sin etterfølger

– Til det britiske folket, vil jeg si at jeg vet at mange er lettet, sa Johnson, og henvendte seg til noen av de fremmøtte, som buet på ham under deler av pressekonferansen.

– Og det er sikkert noen av dere som også er skuffet, fortsatte han, og henvendte seg tilbake til pressen.

Boris Johnson under pressekonferansen foran 10. Downing street. Foto: PHIL NOBLE / Reuters

Statsministeren benyttet også anledningen til å uttrykke støtte for sin kommende etterfølger:

– Til den nye lederen, uansett hvem det måtte være, jeg kommer til å støtte vedkommende så godt jeg kan.

Johnson sier han blir sittende som midlertidig statsminister sammen med sin nyutnevnte regjering inntil en ny partileder er på plass.

Utnevnte ny regjering

Kun en time før pressekonferansen ble det kjent at Johnson utnevnte en ny regjering.

Det vil si at han fylte de postene som har stått tomme etter masseflukten fra regjeringen.

Michelle Donelan satt som utdanningsminister i den britiske regjeringen i mindre enn to døgn før hun bestemte seg for å trekke seg. Foto: HENRY NICHOLLS / Reuters

Hittil i dag har 13 konservative politikere trukket seg fra kretsen rundt statsminister Boris Johnson.

Dermed har 59 personer i regjeringsapparatet gått av. Det er i snitt mer enn et medlem i timen.

Bakgrunnen for masseoppsigelsene er at Johnson tirsdag innrømmet at han visste om anklager om seksuell trakassering rettet mot det betrodde partimedlemmet Chris Pincher.

Pincher er anklaget for å ha tafset på to menn. Han ble suspendert fra det konservative partiet forrige uke.

Johnson utnevnte ham til en av innpiskerne i det konservative partiet tidligere i år.

Truet med mistillit

Flere eksstatsråder har tidligere ytret et ønske om at Johnson ikke kan bli sittende til over sommeren. De har ønsket at visestatsminister Dominic Raab skulle ta over.

Dette har de altså ikke fått gjennomslag for.

Visestatsminister Dominic Raab foran 10. Downing street. Foto: NIKLAS HALLE'N / AFP

Labour har truet med å komme med et mistillitsforslag mot Johnson i parlamentet dersom han blir sittende over sommeren.

Dersom et slikt mistillitsforslag får flertall, er konsekvensen at det blir nyvalg, skriver The Guardian.

Det ønsker ikke Tory-partiet, og det er dermed svært lite sannsynlig at de vil stemme for forslaget, selv om de er misfornøyde med Johnson.