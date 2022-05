Bilder skal vise Boris Johnson drikke på fest under nedstengning

En lekket epost fra Boris Johnsons privatsekretær Martin Reynolds til 100 ansatte ved statsministerens kontor inviterte til kveldssamling. Gjestene ble oppfordret til å ta med sin egen drikke, "bring your own booze". I ettertid har Johnson sagt at han var til stede i 25 minutter, og at han ikke burde latt samlingen skje.

Foto: Skjermbilde / ITV News