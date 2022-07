Skandalene som felte Boris Johnson

Han har vært statsminister i Storbritannia i rett under tre år. Bare et par uker kortere enn forgjengeren Theresa May. Nå er Boris Johnson ferdig.

Han er kjent som en eksentrisk type. Mannen med den rufsete luggen har som regel alltid en spiss replikk og et lurt smil.

Johnson har flere ganger blitt sammenliknet med sin tidligere amerikanske motpart, Donald Trump. Men som for Trump, har det hopet seg opp med skandaler.

Det startet med finansminister Rishi Sunak og helseminister Sajid Javid. De hadde ikke lenger tillit til Johnson.

– Nok er nok, sa en oppgitt Javid i statsministerens spørretime etter at avgangen ble kjent.

Men hva var «nok»?

Pincher-saken

Chris Pincher utenfor Downing Street. Foto: Aaron Chown / AP

I februar utnevnte Johnson en ny innpisker for de konservatives parlamentsgruppe: Cristopher Pincher.

Forrige uke måtte Pincher gå av, etter å ha erkjent at han hadde «gjort noen andre ubekvemme» ute på byen.

Han skal angivelig ha forgrepet seg på to menn på det konservative partiets medlemsklubb, Carlton-klubben i London.

Inngangen til Carlton-klubben i London. Foto: Wikimedia Commons

– Som jeg sa til statsministeren, ble jeg alt for full på onsdag (29. juni, red.) og gjorde meg selv og andre til skam. Jeg er virkelig lei meg for det, sa Pincher til BBC.

Det kom så frem at Pincher hadde blitt anklaget for seksuell trakassering flere ganger før.

Det ble spekulert mye i om Johnson visste om disse anklagene da han utnevnte Pincher til innpisker-jobben i februar.

– Statsministeren var ikke klar over noen spesifikke anklager, lød beskjeden fra Statsministerens kontor.

En tidligere administrativ leder i utenriksdepartementet kom så frem tirsdag morgen.

Ifølge Lord McDonald ble Johnson personlig brifet i starten og slutten av en etterforskning om anklagene. Pincher ble ikke frikjent i den etterforskningen, som fant sted i 2019.

Skal man tro Lord McDonald, visste altså Johnson at han utnevnte en innpisker med anklager om seksuell trakassering mot seg.

«Partygate»

Boris Johnson og finansminister Rishi Sunak tar seg en øl på et bryggeri i London, 27. oktober 2021. Foto: DAN KITWOOD / AFP

Midt under koronapandemien satt britene hjemme med streng beskjed om å ikke ha folk på besøk.

Samtidig ble det arrangert en rekke fester hos statsministeren i Downing Street. Rikelig med alkohol og spy, var beskrivelsen en embetsperson ga om noen av festene.

Boris Johnson på noe som ser ut som fest under nedstengningen i Storbritannia. Foto: ITV NEWS / Reuters

Opp til ni fester skal ha blitt arrangert, midt under nedstengingen. I tillegg var det åtte andre fester som brøt generelle smittevernregler.

Johnson ble bøtelagt av politiet for å ha deltatt på en bursdagsfeiring.

Han måtte også beklage overfor Dronning Elizabeth at det ble holdt en fest i Downing Street kvelden før prins Philip ble begravet.

Johnson hevdet flere ganger at han ikke visste noe om ulovlige fester. Parlamentet etterforsker enda hvor vidt Jonson feilinformerte representantene om dette.

Demonstranter står utenfor 10 Downing Street med plakater der det står «Partygate», «Skyldig» og «Kast ham ut». Foto: TOLGA AKMEN / AFP

Porno i parlamentet

Det har vært andre sexskandaler blant Johnsons konservative parlamentsmedlemmer.

Det tidligere parlamentsmedlemmet for de konservative i Storbritannia, Imran Ahmad Khan på vei inn til rettssaken der han ble funnet skyldig i å ha forgrepet seg på en 15 år gammel gutt. Foto: PETER CZIBORRA / Reuters

Den tidligere sjefsinnpiskeren Imran Ahmad Khan ble i april funnet skyldig i å ha forgrepet seg på en 15 år gammel gutt.

23. juni var det en annen innpisker, Neil Parish, som måtte trekke seg etter å ha blitt tatt i å se på porno midt i underhuset House of Commons.

Tidligere parlamentsmedlem for de konservative i Storbritannia, Neil Parish, ble tatt i å se på porno av kvinnelige kolleger i House of Commons. Foto: RICHARD TOWNSHEND / AFP

Parish, som var bonde før han ble politiker, hevdet at han i utgangspunktet satt og så på traktorer av typen Claas Dominator. Så skal han ha kommet til en «nettside med et veldig likt navn.»

Et annet konservativt parlamentsmedlem har blitt arrestert på mistanke om blant annet voldtekt og seksuelt overgrep. Politikeren ble løslatt på kausjon i mai, og har ikke blitt navngitt av hensyn til offerets identitet.

Pusset opp Downing Street med gulltapet

Boris Johnson går ned trappen i 10 Downing Street i desember 2020. Foto: Leon Neal / AP

I april 2020 begynte Boris Johnson å pusse opp den private boligen i 11 Downing Street, der han og kona Carrie Symonds bor.

Oppussingen ble fort dyr. Arbeidet ble gjort av det anerkjente designbyrået Soane Britain, og det ble blant annet brukt tapet laget med gull.

Prislappen ble på totalt 112.549 britiske pund, omtrent 1.360.000 norske kroner.

Den britiske statsministeren får 30.000 pund i året for å vedlikeholde boligen, så resten måtte dekkes av Johnson personlig.

Ifølge Johnsons tidligere rådgiver, Dominic Cummings, hentet Johnson inn anonyme donorer for å finansiere oppussingen.

Disse donasjonene ble ikke rapportert inn, og det konservative partiet måtte som følge betale 17.800 pund i bøter.

Paterson-saken

Owen Paterson var en tungvekter i det konservative partiet. Under statsminister David Cameron hadde han vært Nord-Irland-minister fra 2010 til 2012, og miljøminister fra 2012 til 2014.

Owen Paterson avbildet utenfor regjeringskontorene i London i februar 2019. Foto: HANNAH MCKAY / Reuters

Så gikk han inn i en litt mer tilbakeholden rolle. Holdt seg til den bakre delen av parlamentet. I skyggen, vil noen si.

For i flere år drev han lobbyvirksomhet for firmaene Randox og Lynn's Country Foods. Og mottok klekkelige summer i betaling. Et klart lovbrudd.

Da lovbruddene ble dokumentert i oktober 2021, kastet det et svært dårlig lys på Boris Johnsons konservative. Partiet hadde tatt et oppgjør med korrupsjon i 2010. Nye, pålitelige politikere ledet av statsminister David Cameron skulle ta over. Paterson var blant dem.