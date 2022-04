Flertall av britene mener Boris må gå – etter bot for koronafesting

Bare timer etter at bøtene for koronafesting ble kjent, presenterte YouGov en ny meningsmåling.

Der kommer det frem at 57 prosent av britene mener både Johnson og Sunak bør gå av.

I mars mente 47 prosent at Johnson burde gå av.

Bøtene de to har fått er straff for fester som ble holdt da Storbritannia var under koronanedstenging i 2020 og 2021. Politiet selv har ikke offentliggjort navnene på de bøtelagte politikerne.

Statsministeren kontor bekrefter derimot til BBC at både statsminister Boris Johnson og finansminister Rishi Sunak er blant de bøtelagte.

Det er første gang en statsminister og en finansminister er blitt tatt i lovbrudd mens de satt i jobben.

Johnson har flere ganger sagt at det var snakk om arbeidsmøter og ikke fester. Han hevdet også opprinnelig at alle regler ble fulgt hele tiden.

Yougov-undersøkelsen viser at tre av fire briter mener at Boris Johnson bevisst løy da han snakket om festene.

En mann protesterer mot Boris Johnsons pandemifesting utenfor Westminster. Foto: Matt Dunham / AP

En rekke politikere og embetsfolk i Downing Street 10 har blitt etterforsket for sammenkomster både ved Statsministerens kontor og andre regjeringslokaler.

Det er foreløpig ikke klart hvilken fest Johnson og Sunak er bøtelagt for å ha deltatt på.

Ber dem trekke seg

– Boris Johnson og Rishi Sunak har begge brutt loven og de har gjentatte ganger løyet for den britiske befolkningen. De må begge trekke seg, sier Labour-leder Keir Starmer.

En av festene som har fått mest oppmerksomhet er en sommerfest i statsministerens leilighet hvor embetsmennene ble bedt om å ta med egen sprit, «BYOB».

– De konservative er totalt ute av stand til å styre. Storbritannia fortjener bedre, sier Starmer.

Labour-leder Keir Starmer stiller kritiske spørsmål til Boris Johnson i Underhuset 19. januar 2022, etter at de mange koronafestene i regjeringen ble kjent. Foto: JESSICA TAYLOR / AFP

Før jul ble det lekket en video hvor ansatte ved Downing Street tullet med et julebord som ikke skulle ha funnet sted.

Lederen for Liberaldemokratene krever at parlamentet, som har påskeferie, nå kalles sammen for å ha en avstemning om man har tillit til statsministeren.

– Dette er en regjering i krise som svikter et land i krise, sa leder av Liberaldemokratene, Ed Davey.

Det er ikke første gang opposisjonspartiene i Storbritannia har krevd Boris Johnsons avgang over denne saken.

Betaler bot og beklager

Britenes statsminister lover bot og bedring, og betaler politiets forelegg.

– Jeg må ærlig talt si at da det skjedde slo det meg ikke at dette kunne være et brudd på reglene. Politiet har kommet til en annen konklusjon, og jeg vil respektere resultatet av deres etterforskning, sier Boris Johnson til BBC.

Etterforskning

Det britiske politiet har etterforsket 12 tilstelninger under pandemien. Statsminister Johnson skal ha deltatt på seks av dem, skriver avisen The Guardian.

I forbindelse med dette har politiet sendt ut spørreskjema til statsministeren og 99 andre personer og intervjuet flere vitner.

Statsminister Boris Johnson har fått hard kritikk, både fra opposisjonen og egne partifeller. Foto: Daniel Leal / AP

Så langt er det sendt er det utstedt over 50 bøter til de som deltok på en eller flere av festene.

Bøtene blir gitt som straff for en mindre forseelse og vil ikke havne på rullebladet til dem det gjelder.

Også kritikk i eget parti

Boris Johnsons håndtering av saken har ikke bare fått mye kritikk fra opposisjon, men også fra han eget parti. Med dagens bøter er saken på nytt aktuell.

En av de konservative politikerne som har kommet med hard kritikk er tidligere statsministrer Theresa May

Hennes kritikk kom etter en rapport som i slutten av januar slo fast at festene i regjeringsapparatet «ikke burde ha funnet sted eller utviklet seg slik de gjorde».

I et innlegg i Underhuset i januar spurte Theresa May om «statsministeren ikke hadde lest reglene, ikke forstod dem eller trodde at reglene ikke gjaldt ham».

Etter offentliggjøringen av rapporten sa Johnson unnskyld for sin håndtering av disse festene.

Det har flere ganger vært lave odds for at statsminister Johnson vil miste jobben på grunn av festskandalen. Denne oddstavlen er fra 21. januar. Foto: Matt Dunham / AP

Barne- og familieminister Will Quince ville ikke kommentere om Johnson bør gå av om han må betale bot, men sa til Sky News:

– Jeg forstår den store, offentlige interessen. Jeg har full forståelse for den betydelige uroen som er forårsaket. Hendelsene som fant sted burde ikke ha skjedd.

Boris Johnson har tidligere sagt at han selv ikke tror at han har brutt noen regler.

Nestlederen i Johnsons eget parti, Oliver Dowden, sa nylig til radiostasjonen LBC: «Statsministeren er helt sikker på at han ikke kommer til å få noen bot fordi han er overbevist om at han ikke har brutt loven».

Det viste seg altså å være feil.