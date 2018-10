Bin Salman om Khashoggi-drapet: – De ansvarlige vil bli straffet

Det var alt annet enn økonomi verden ville høre om da Mohammed bin Salman tok talerstolen under en internasjonal investeringskonferanse i Saudi-Arabia onsdag.

For det er fortsatt flere ubesvarte spørsmål i saken om journalisten Jamal Khashoggi, som ble drept på det saudiarabiske konsulatet i Istanbul 2. oktober.

– De ansvarlige vil bli straffet, sier bin Salman.

Det er første gang kronprinsen kommenterer saken offentlig.

«En motbydelig hendelse»

Kronprinsen sier at drapet var «en motbydelig hendelse som ingen kan rettferdiggjøre».

– Det som har skjedd er veldig smertefullt for alle saudiarabere, sier han.

Bin Salman sier videre at denne saken ikke vil ødelegge forholdet mellom Saudi-Arabia og Tyrkia.

Tidligere i dag skal han og Tyrkias president, Recep Tayyip Erdogan, ha diskutert behovet for en felles innsats for å komme til bunns i drapssaken, ifølge tyrkiske myndigheter.

Det skal ha vært kronprinsen som selv ba om møtet.

Bekreftet drap etter tre uker

2. oktober forsvant den regimekritiske journalisten etter at han gikk inn på Saudi-Arabias konsulat i Istanbul. Etter tre uker bekreftet Saudi-Arabia at journalisten ble drept inne på konsulatet.

Journalisten Jamal Khashoggi ble drept inne på det saudiarabiske konsulatet i Istanbul 2. oktober, men liket er ennå ikke funnet. Foto: AP

De hevdet først at han døde i et slagsmål, men bare én dag senere erkjente landets utenriksminister Adel al-Jubeir at Khashoggi ble drept «ved en feiltakelse».

Tyrkiske myndigheter mener derimot at drapet var nøye planlagt. De mener å ha bevis for at 15 saudiarabere kom til Istanbul for å drepe Khashoggi inne på konsulatet. En av disse skal være en nær medarbeider av bin Salman.

Lekker informasjon til media

De siste ukene har anonyme tyrkiske tjenestemenn lekket en mengde informasjon fra etterforskningen.

Onsdag ettermiddag publiserte tyrkisk media overvåkningsbilder som viser en bil tilhørende det saudiarabiske konsulatet kjøre inn i Belgradskogen, like utenfor Istanbul. De hevder at noen fra konsulatet undersøkte området før drapet på journalisten.

Erdogan har bedt Saudi-Arabias konge tillate at 18 menn som er mistenkt for å være involvert i drapet på Jamal Khashoggi, stilles for retten i Tyrkia.

– Det internasjonale samfunnet vil kun bli fornøyd når de som ga instruksjonene til dette drapet blir stilt til ansvar, sa han.