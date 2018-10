Erdogan vil stille Khashoggi-mistenkte for retten i Istanbul

– Dette var høyst sansynlig en planlagt operasjon og et svært brutalt drap.

Det sa president Erdogan under sin tale i Ankara tirsdag formiddag.

– Hvem ga instruksjoner til gruppen som dukket opp i Istanbul og hvorfor var ikke konsultatet åpent for andre 2. oktober? Hvor er liket? Hvorfor har vi fremdeles ikke liket? tordnet Erdogan til stor applaus.

Talen til Erdogan ble sendt direkte på TV-kanaler verden rundt tirsdag. Her følger tyrkere i Istanbul spent med på hvilke opplysninger Erdogan kommer med. Foto: OZAN KOSE / AFP

Det var knyttet stor spenning til hva president Erdogan ville fortelle da han gikk på talerstolen i Ankara for å tale til regjeringspartiet AKP.

– Det internasjonale samfunnet vil kun bli fornøyd når de som ga instruksjonene til dette drapet blir stilt til ansvar, sa president Erdogan.

På forhånd hadde Erdogan varslet at han ville presentere detaljerte beskrivelser om den saudiarabiske journalistens skjebne.

Mens verdens øyne var rettet mot Ankara og Erdogans budskap, åpnet den mye omtalte investeringskonferansen i Riyadh, populært kalt «Davos in the Desert», uten mange av de opprinnelig påmeldte tilstede.

Saudi-Arabias energiminister Khalid al-Falih sier tirsdag at kongedømmet er i «krise», konfrontert med den globale fordømmelsen av drapet på Khashoggi. Foto: FAYEZ NURELDINE / AFP

Erkjenner at drapet skjedde på saudiarabisk område

Erdogan begynte med å kondolere familien til Jamal Khashoggi, før han fortsatte ved å gi en detaljert beskrivelse av hva Tyrkia har funnet ut om forsvinningen til den saudiarabiske journalisten.

– Vi vil etterforske dette drapet, selv om det teknisk sett skjedde på saudiarabisk område. Khashoggi var en verdenskjent journalist, og dette gir oss et internasjonalt ansvar, understreket Erdogan.

Mange av opplysningene Erdogan delte i talen var i tråd med dem som allerede er blitt lekket av anonyme tyrkiske tjenestemenn til pressen.

Erdogan la vekt på at han ikke vil sitte stille og se på at dette skjer i Tyrkia, og at diplomatisk immunitet ikke beskytter drapsmenn. Foto: FEDERICO GAMBARINI / AFP

– Vi må stille spørsmål og finne svar på disse fordi dette skjedde i Istanbul. Vi har et ansvar og vi har rett til å stille disse spørsmålene, la Tyrkias president til.

Erdogan la vekt på at han ikke vil sitte stille og se på at dette skjer i Tyrkia, men ta de rettslige skritt som er nødvendig og konfrontere Saudi-Arabia med det etterforskningen viser.

Hva skjedde med Jamal Khashoggi? Ekspandér faktaboks Den saudiarabiske journalisten og regimekritikeren Jamal Khashoggi ble sist sett da han gikk inn på det saudiarabiske konsulatet i Istanbul 2. oktober. Saudi-Arabia hevder at han døde under en slåsskamp der. Dette skal ifølge tyrkiske, amerikanske og britiske medier ha skjedd:

Fredag 28. september oppsøker Khashoggi konsulatet for å få annullert sitt tidligere ekteskap, for å kunne gifte seg med sin tyrkiske forlovede Hatice Cengiz.

Han får beskjed om å komme tilbake uken etter. Samme helg får han telefon fra konsulatet som ber ham hente dokumentet tirsdag 2. oktober.

2. oktober kl. 3.13 lander et privatfly med ni saudiarabere på Atatürk-flyplassen i Istanbul. Flyet kommer fra Riyadh i Saudi-Arabia, og noen av passasjerene har diplomatpass. De sjekker inn på et hotell i nærheten av konsulatet etter å ha reservert rom for tre dager. De forlater hotellet senere samme dag.

Kl. 13.14 går Khashoggi inn på konsulatet. På forhånd har han gitt sine to telefoner til kjæresten og bedt henne skaffe hjelp hvis han ikke kommer tilbake. Hun blir stående utenfor konsulatet til klokken 1 om natten, men Khashoggi dukker aldri opp.

Omtrent kl. 16, knapt tre timer etter at Khashoggi har gått inn i bygningen, forlater seks biler med saudiarabiske tjenestemenn konsulatet. To andre biler kjører til generalkonsulens residens 200 meter unna. De kjører videre fire timer senere. Residensens tyrkiske ansatte blir bedt om å ta seg fri.

Cirka kl. 17.15 lander enda et fly med saudiarabiske tjenestemenn i Istanbul. Flyet forlater flyplassen etter en times tid. Det mellomlander i Egypt før det fortsetter til Riyadh.

Kl. 22.46 forlater flyet som ankom natt til tirsdag, Istanbul. Det flyr til Dubai.

3. oktober melder nyhetsbyrået Reuters at Jamal Khashoggi har forsvunnet.

5. oktober sier Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman i et intervju med Bloomberg at tyrkiske myndigheter gjerne må gjennomsøke konsulatet.

6. oktober starter tyrkiske myndigheter etterforskning. Dagen etter sier tyrkiske kilder at de mistenker at Khashoggi er blitt drept inne på konsulatet og at 15 saudiarabiske statsborgere ble fløyet til Tyrkia for å utføre operasjonen. Saudi-Arabia avviser anklagene.

8. oktober ber Tyrkia om tillatelse til å gjennomsøke konsulatet. Det skjer etter at Saudi-Arabias ambassadør for andre gang har vært inne på teppet i tyrkisk UD.

9. oktober blir det kjent at opptak fra konsulatets overvåkingskameraer er forsvunnet.

10. oktober trykker den regjeringsvennlige tyrkiske avisen Sabah navn og fødselsår på de 15 saudiaraberne som ankom Istanbul 2. oktober.

11. oktober skriver Washington Post at tyrkiske tjenestemenn har fortalt amerikanske tjenestemenn at de har lyd- og videoopptak som beviser at Khashoggi ble drept inne på konsulatet.

13. oktober gjentar Tyrkia anmodningen om å få tilgang til Saudi-Arabias konsulat.

14. oktober har Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan og Saudi-Arabias kong Salman sin første telefonsamtale om saken. De blir enige om å etablere en felles arbeidsgruppe.

15. oktober går tyrkiske etterforskere inn i konsulatet. Der blir de i åtte timer.

16. oktober opplyser Erdogan at det ble funnet giftige substanser som var blitt «malt over» i bygningen. En ikke navngitt tyrkisk tjenestemann sier til AP at politiet har funnet «sikre beviser» for at Khashoggi ble drept i konsulatet.

Samme dag returnerer Saudi-Arabias konsul til Istanbul, Mohammed al-Otaibi, til Riyadh.

USAs utenriksminister Mike Pompeo reiser til Riyadh der han møter kong Salman, kronprins Mohammed bin Salman og utenriksminister Adel al-Jubeir i Riyadh.

17. oktober reiser Pompeo til Tyrkia, der han diskuterer saken med Erdogan og utenriksminister Mevlut Cavusoglu.

18. oktober avsluttet tyrkisk politi gjennomsøkningen av den saudiarabiske konsulens bolig i Istanbul.

19. oktober leter tyrkisk politi flere steder i Istanbul-området etter Khashoggis levninger, samtidig med at flere amerikanske medier navngir noen av saudiaraberne som skal ha vært sentrale i den angivelige likvidasjonen.

20. oktober bekrefter Saudi-Arabia at Khashoggi døde på konsulatet. De hevder det oppsto en diskusjon mellom journalisten og dem han møtte, og at denne utviklet seg til en slåsskamp som kostet ham livet.

21. oktober kaller Saudi-Arabias utenriksminister Adel al-Jubeir drapet på Khashoggi for «en fryktelig feiltakelse». Men han fastholder at kronprins Mohammed bin Salman ikke visste noe om drapet. Saudiarabiske myndigheter vet heller ikke hvor liket av Khashoggi er, hevder Jubeir. Kilde: NTB

Diplomatisk immunitet ikke et «skjold»

– Våre bevis bekrefter at Khashoggi ble brutalt drept, og denne brutaliteten tærer på menneskehetens samvittighet, sa den tyrkiske presidenten.

I talen henviste han til at Wien-konvensjonen om diplomatisk immunitet ikke kan brukes som et «skjold» i drapssaker.

Kong Salman og president Erdogan i Ankara i april 2016, før det var kjent at kongen ville utnevne Mohammed bin Salman til kronprins og tronfølger. Foto: UMIT BEKTAS / Reuters

– Selv om dette drapet skjedde inne i et konsulat som teknisk sett er saudiarabisk jord, må vi ikke glemme at dette skjedde innenfor Tyrkias grenser, sier Erdogan.

– Vi ber saudiarabiske myndigheter om å oppgi navnene på alle som var involvert i planleggingen av dette drapet, uansett rang, fra topp til bunn.

Vi har 18 mistenkte på listen, og vi ber Saudi-Arabias konge om å åpne for at de kan stilles for retten i Tyrkia, sa den tyrkiske presidenten.

Detaljerte beskrivelser

Anonyme tyrkiske tjenestemenn har systematisk lekket en mengde informasjon de siste ukene.

Dersom informasjonen de har kommet med stemmer, omfatter bevisene blant annet lydopptak inne fra konsulatet. Erdogan ga ingen nye opplysninger om dette i talen tirsdag.

Erdogan har så langt heller ikke anklaget Saudi-Arabia direkte for å ha drept Khashoggi.

Han har i stedet foretrukket å legge press på kongedømmet gjennom kalkulerte lekkasjer til regjeringsvennlige medier, påpeker analytikere. Det har gitt ham et ønsket grep om saken, noe som kan være en fordel i forhold til de skjøre alliansene i Midtøsten, sier de. Dagens tale sees som et ledd i denne strategien fra Erdogan.

Erdogan under talen i Ankara tirsdag. Han har så langt ikke anklaget Saudi-Arabia direkte for å ha drept Khashoggi. Foto: TUMAY BERKIN / Reuters

Vil ha rettferdighet

– Vi er ute etter rettferdighet her. Dette vil bli avslørt i all sin nakne sannhet, sa Erdogan i en tale søndag.

Saudi-Arabia blånektet først for at landet hadde noe med forsvinningen å gjøre, men i helgen endret myndighetene forklaring og sa at Khashoggi ble drept ved en «feiltakelse».

Khashoggi regnet ikke seg selv som dissident, men var sterkt kritisk til kronprins Mohammed bin Salman og bodde i selvalgt eksil i USA.

Donald Trump har satset sterkt på USAs forhold til Saudi-Arabia og landets neste konge, kronprins Mohammed bin Salman. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Ringte kongefamilien og Donald Trump

President Erdogan fortalte i formiddag også om den tette kontakten med både kongefamilien i Riyadh og USAs president Donald Trump. Han skal ha hatt lange telefonsamtaler med dem for å komme til bunns i hva som hadde skjedd på konsulatet i Istanbul.

Erdogan la videre vekt på at drapet vil etterforskes på alle mulige vis.

– Siden dette er et politisk motivert drap, kan også andre måtte inkluderes i etterforskningen, påpekte Erdogan.

Erdogan sier samtidig at han er sikker på at Saudi-Arabias kong Salman vil samarbeide i etterforskningen, og kom også med en direkte oppfordring.

– La meg komme med en oppfordring til Saudi-Arabias kongedømmet, sa Erdogan.

– Dette drapet fant sted på konsultatet i Istanbul. Jeg foreslår derfor at de ansvarlige stilles for retten i Istanbul, sa Erdogan.

Presidenten Erdogan tok også til orde for å opprette en uavhengig kommisjon i kjølvannet av drapet.