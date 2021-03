Biden og Demokratene vil ha strengere våpenkontroll

– Mens vi fremdeles venter på mer informasjon om gjerningsmannen og hans motiver, trenger jeg ikke vente ett minutt til med å oppfordre Senatet om å ta tak i dette, sa Biden på en pressekonferanse tirsdag morgen, lokal tid.

21-åring er arrestert

Ti mennesker ble drept da en mann begynte å skyte inne på et kjøpesenter i Boulder i delstaten Colorado mandag. En 21-åring er arrestert.

– Den mistenkte har blitt identifisert som 21 år gamle Ahmad Alissa, sa politisjef Maris Herold i Boulder-politiet på en pressekonferanse tirsdag.

Politiet har offentliggjort dette bildet av den arresterte. Ifølge broren er han dypt forstyrret og paranoid. Foto: Handout / AFP

Han sa at Alissa får behandling på sykehus etter å ha blitt skutt av politiet mandag.

– Han er siktet for ti drap og blir framstilt for varetektsfengsling, sa Herold. Gjerningsmannen brukte et halvautomatisk AR-15-gevær, og politiet jobber nå med å finne ut bakgrunnen for at han hadde det.

Angrepet skjedde bare fire dager etter en masseskyting i Atlanta i Georgia der åtte personer ble drept, blant dem seks asiatisk-amerikanske kvinner.

Vil ha bedre bakgrunnssjekk

Allerede i februar ba presidenten Kongressen om å starte arbeidet med en reform av våpenlovene i USA. På dagens pressekonferanse sa presidenten at det nå er på tide å stramme inn.

– Vi bør øke bruken av bakgrunnssjekk av folk som vil kjøpe våpen, det er et av de beste verktøyene vi har nå for å forebygge våpenvold, sa presidenten.

Biden tok også til orde for å forby angrepsvåpen.

– Dette bør vedtas straks. Det vil spare liv, amerikanske liv, sa han.

Vil legge fram forslag for Senatet

Demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer, sier han vil ta initiativ til å forsøke å få vedtatt en lov om strengere bakgrunnssjekk på folk som vil kjøpe våpen.

– Dette Senatet er annerledes. Senatet skal debattere og ta tak denne epidemien av våpenangrep i landet vårt, sier han ifølge nyhetsbyrået AP.

Selv om meningsmålinger viser at strengere våpenkontroll er populært blant velgerne, er det trolig små sjanser for enighet i Senatet, som er delt på midten mellom republikanere og demokrater.

Det er uklart om det er mulig å finne nok støtte blant republikanerne siden det vil trengs et flertall på 60 for å vedta nye våpenlover. Heller ikke alle demokrater er tilhengere av lovskjerpelser.

I fjor ble det registrert 611 masseskytinger og 11 massedrap i USA, definert som angrep der fire eller flere blir drept. Flere enn 45.000 amerikanere ble drept i 2020, melder nettsiden Gun Violence Archive.