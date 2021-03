Fem personer ble skutt ved en asiatisk massasjesalong i forstaden Acworth. To av disse ble erklært døde på stedet, mens resten ble sendt på sykehus, der to av dem døde, sier Jay Baker, som er talsmann for politiet i Cherokee fylke til CNN.

Fire andre er funnet døde i to salonger som ligger vis-à-vis hverandre i Atlanta. De to salongene ligger rundt fem mil unna den i Acworth, og skytingen der skal ha funnet sted rundt en time senere.

Baker sier Cherokee-politiet tror den pågrepne mannen også står bak skytingen i Atlanta.

Foto: Mike Stewart / AP

Uvisst om motivet

Politiet opplyser at de anholdt 21 åringen rundt 24 mil sør for Atlanta etter en politiaksjon. Bilen til en pågrepne skal ha blitt observert av videoovervåkning, skriver Washington Post.

Fortsatt jobber politiet med å bekrefte at 21-åringen står bak alle drapene.

De ønsker heller ikke å bekrefte motivet, «men utelukker ingenting», ifølge en uttalelse.

Interesseorganisasjoner har allerede reagert på drapene, og frykter amerikanere med asiatisk opprinnelse er ekstra utsatt for vold og drap.

Rodney Bryant, som er sjef for Atlanta-politiet, sier alle ofrene i byen er kvinner og at «det ser ut til at de er asiatiske».

Det føderale politiet FBI er også involvert i saken.