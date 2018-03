Bannon mener ytre-høyrebevegelsen har historien på sin side: – Vi vil seire

Donald Trumps tidligere sjefstrateg, Steve Bannon er i Frankrike og talte i dag på landsmøtet til ytre-høyrepartiet Nasjonal Front. Landsmøtet skal gjenvelge Marine Le Pen som leder og finne en ny kurs og stemme over et nytt navn til partiet.

Bannon reiser for tiden til flere europeiske land, blant dem Italia og Sveits.

– Jeg er her for å observere og lære.

– Og det jeg har lært, er at dere er en del av en verdensomspennende bevegelse som større enn noen land, sa Bannon.

Trakk fram valget i Italia

Bannon trakk frem Legas og Femstjernersbevegelsens seire i valget i Italia. Han understreket at Femstjernersbevegelsen ikke er et høyreparti, men som ytre høyrepartiet Lega og deres leder og Bannons venn, Matteo Salvini er anti-elite og protestpartier.

Salvini og Marine Le Pen er nære allierte i Europa.

– Historien er på vår side. Vi vil gå fra seier til seier, sa Bannon.

Hyller kryptovalutaer

Han ble møtt med stående applaus da han sa:

– Sammen med Marine Le Pen og vår bror Salvini i Italia skal vi gjenreise verdien av valutaen som ligger i å være en borger.

Publikum klapper for Bannon da han taler på Nasjonal Fronts landsmøte. Foto: Philip Lote

Bannon kom med stikk til Euroen, og store selskaper som Amazon og Apple.

– Vi har redskapene til å vinne. Teknologien er på vår side. Kryptovalutaer vil lede dere til frihet.

Vil ikke styres av makteliten

Bannon sto nær Trump som en av hans hovedstrateger under valgkampen, men ble avskjediget i august i fjor da presidenten hadde mistet tillit til ham.

– Jeg vil heller styres av de første hundre som kom inn i salen her i kveld enn de første hundre som står på invitasjonslisten til Davos-toppmøtet, sa han og siktet til møtet som årlig samler verdens makteliter.

Steve Bannon på scenen under Nasjonal Fronts landsmøte lørdag. Foto: Philip Lote

– Bannon ga partiet styrke

Kjersti Aukrust er førsteamanuensis på UiO og forsker på høyreekstremisme i Frankrike. Hun var til stede i Lille og fulgte møtet – et møte hun mener fungerer som en «vitamininnsprøytning» for partiet.

Kjersti Aukrust forsker på høyreekstremisme i Frankrike og fulgte møtet i Lille. Foto: Philip Lote

– Nasjonal front er ifølge franske medier i dyp krise, og Marine Le Pen er upopulær på meningsmålinger. De trenger en form for vitamininnsprøytning, og det fikk de i dag. Det var stor begeistring for Bannons budskap, sier Aukrust til NRK.

Sterkt imot masseinnvandring

Hun tror det som skapte mest gjenklang blant velgerne, var Bannons budskap om at historien er på patriotenes side.

– De som taper er tilhengerne av globalisering. Dette kjenner Nasjonal fronts velgere seg igjen i. De er patriotene mot Macron som representerer globaliseringen, sier hun.

– Bannon siterte mye av det han har gjort for Trump under valgkampen. Hvor mye av dette kjenner Nasjonal fronts velgere seg igjen i?

– Motstanden mot masseinnvandring. I en ny spørreundersøkelse viser det seg at 98 prosent av Nasjonal fronts velgere er for å begrense innvandring til et absolutt minimum. Noe av dette nevnte Bannon i dag.