Nasjonal front bryter med fortiden

Marine Le Pen holder nå sin avslutningstale til landsmøtet i Lille.

Det høyrenasjonalistiske partiet Nasjonal front i Frankrike vil ikke lenger ha Jean-Marie Le Pen som ærespresident. Partiet er nå samlet til landsmøte i byen Lille. Le Pen grunnla partiet i 1972, men var ikke selv til stede under landsmøtet.

Jean-Marie Le Pen grunnla Nasjonal front i 1972 Foto: CHARLES PLATIAU / Reuters

Jean-Marie Le Pen har vært ekskludert av partiet siden mai 2015 etter å ha kommet med jødefiendtlige uttalelser. Han omtalte blant annet forsøket på jødeutryddelsen under andre verdenskrig som en «historisk detalj».

Le Pens yngste datter Marine har ledet partiet siden 2011 og hun ble denne helgen gjenvalgt som partileder uten motkandidater.

Marine Le Pen holdt sin avslutningstale søndag ettermiddag Foto: Philip Alan Lote / NRK

Søndag ettermiddag holdt Marine Le Pen sin avslutningstale til landsmøtet.

Hun rettet der sterke angrep mot globalisering, masseinnvandring, islamisme og president Emmanuel Macron.

Marie Le Pen presenterte også en ny organisasjon- og administrasjonsstruktur under landsmøtet.

Trekkplaster fra USA

I går besøkte den tidligere sjefstrategen ved Det hvite hus, Steve Bannon, Nasjonal fronts landsmøte. Bannon var det store trekkplasteret og en av arkitektene bak Donald Trumps seier i presidentvalget i 2016. Han hyllet partiets delegater for deres nasjonalisme.

– La dem kalle dere rasister. La dem kalle dere fremmedfiendtlige. La dem kalle dere nasjonalister. Og bær det som hedersbetegnelser, sa Bannon.

Tidligere sjefstrateg ved Det hvite hus, Steve Bannon, og Marine Le Pen under landsmøtet. Foto: PASCAL ROSSIGNOL / Reuters

Steve Bannon ble møtt og takket av med stående applaus da han talte til Nasjonal Fronts landsmøte. Særlig begeistret ble forsamlingen da Bannon gikk til angrep på globaliseringen som han mener kun gir fordeler til en global maktelite.

– Hvis dere spør. Jeg vil heller styres av de første hundre som kom inn i salen her i kveld enn de første hundre som står på invitasjonslisten til det økonomiske toppmøtet i Davos. Jeg vil heller styres av de hundre på første rad i røde caps på et valgmøte for Trump, sa Bannon til stor jubel.

Philippe er deltaker under landsmøtet. Han er medlem av både Nasjonal front og de republikanske partiet i USA.

Philippe deltar på landsmøtet til Nasjonal front Foto: Philip Alan Lote / NRK

– Fantastisk. Jeg trodde ikke han skulle dukke opp. Det var en overraskelse, sier Philippe, som mener NRK får nøye seg med å bruke fornavnet hans.

Gjennomfører endringer

Partileder Marine Le Pen varslet før landsmøtet at partiet må gjennom en endringsprosess. Le Pen uttalte før helgen at Nasjonal front er blitt voksent og er klare for å regjere.

– Partiet har gått fra å være et protestparti i sin ungdom, og fra å være et opposisjonsparti til å bli et regjeringsparti, sa Le Pen fredag i et TV-intervju.

Partileder Marine Le Pen tapte i fjor presidentvalget mot Emmanuel Macron, men vil sannsynligvis satse på revansje ved valget i 2022.