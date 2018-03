Tidligere Trump-strateg taler på Le Pen-møte

– Under landsmøtet på lørdag vil han fortelle partitilhengere at en seier er mulig og hvordan vi kan komme oss dit, fortalte en talsmann for Nasjonal Front, Sébastien Chenu, til Le Monde.

Steve Bannon var en av hovedstrategene bak Donald Trumps valgseier under det amerikanske presidentvalget i 2016. Han har fått mye av æren for at Donald Trump ble president.

Frem til august 2017 var han en av Trumps viktigste rådgivere, men ble avskjediget da den amerikanske presidenten etter hvert hadde mistet tillit til ham.

Steve Bannon var sentral i kampanjen for å få Donald Trump valgt til president. Foto: CARLOS BARRIA / Reuters

I dag skal den tidligere sjefstrategen tale til Nasjonal fronts landsmøte. Steve Bannon var frem til januar i år styreleder for det høyreorienterte nettstedet Breitbart News Network.

Han er hentet inn av det franske ytre-høyrepartiet for å gi dem vind i seilene og dele av sine erfaringer fra Trumps valgseier i 2016.

Det er ventet at Steve Bannon vil tale til delegatene lørdag, melder nyhetsbyrået Reuters.

Bannon har flere ganger uttrykt stor beundring for ytre-høyrepartier i Europa og har særlig trukket frem høyrepartienes syn på innvandring og nasjonalisme.

Varsler fornyelse

Leder for Nasjonal front, Marine Le Pen, sier partiet er blitt voksent og er klare for å regjere. Dermed trenger de også et nytt navn.

– Partiet har gått fra å være et protestparti i sin ungdom, og fra å være et opposisjonsparti til å bli et regjeringsparti, sa Le Pen fredag i et TV-intervju.

Leder for Nasjonal front, Marine Le Pen. Foto: Gonzalo Fuentes / Reuters

I intervjuet sa hun også at hun vil legge fram forslaget til nytt navn på partiets landsmøte i Lille søndag. Le Pen og den øvrige partiledelsen diskuterte et navnebytte allerede i juli i fjor. Da sa partiets generalsekretær Nicolas Bay at et navnebytte vil avspeile partiets endrede syn på samfunnet.

Partileder Marine Le Pen tapte i fjor presidentvalget mot Emmanuel Macron, men vil statse tungt frem mot valget i 2022.

En viktig motivasjonsfaktor for Le Pen frem mot neste valgkamp er at svært mange unge stemte på henne ved forrige valg.