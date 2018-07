Australsk lege hylles: Richard Harris ble værende igjen i grotta med guttene

Hele verden holdt pusten mens den omfattende og farlige redningsaksjonen for å få de 12 guttene og treneren deres ut fra den oversvømte Tham Luang-grotta i Thailand pågikk.

Etter totalt 18 dager i grotta, ble de siste guttene og treneren deres i går fraktet ut.

Nå hylles redningsarbeiderne og de frivillige som sørget for at de 13 personene kom seg ut grotta i live. En av dem som trekkes fram, er den australske anestesilegen Richard Harris (53).

LEGEN: Foto: DFAT

Han var en av de aller siste som forlot grotta i går. Mens verden jublet over at alle guttene var reddet ut, ble legen møtt med nedslående nyheter.

Hans egen far døde kort tid etter redningsaksjonen i Thailand var over.

– Dette er selvsagt en tung tid for Harris-familien, forsterket av den fysiske og mentale påkjenningen ved å ta del i denne ukens svært krevende, og til slutt vellykkede, redningsoperasjon, sier Harris’ sjef Andrew Peace i MedSTAR, som er ambulansetjenesten i Sør-Australia, til BBC.

Australias utenriksdepartement har lagt ut et offisielt kondolansebrev til Harris på sine hjemmesider.

– Dr. Harris spilte en viktig rolle i den enestående redningsaksjonen i Tham Luang-grotta i Thailand, og vi er umåtelig stolte av ham, står det i brevet.

Harris har reist hjem til Adelaide i Australia for å være med familien.



Ble værende med guttene

Anestesilegen er selv en erfaren grottedykker. Harris har 30 års erfaring med grottedykking og har tidligere deltatt i redningsaksjoner under vann.

Både engelske dykkere som deltok i redningsaksjonen, og thailandske myndigheter, skal ha bedt Harris om å bistå, ifølge BBC.

REDNINGSAKSJONEN: Etter tre dager var alle guttene og treneren deres ute av grotta. Foto: Handout / AFP

Den 2. juli avbrøt Harris familieferien og tok seg de flere kilometerne inn i Tham Luang-grotta. Her ble han værende sammen med tre marinejegere helt til alle guttene og treneren deres var kommet ut og i sikkerhet.

Redningsaksjonen gikk over tre dager, og guttene ble fraktet ut puljevis.



Det var Harris’ sin anbefaling at de svakeste guttene skulle fraktes ut først. Harris’ venn, Sue Crow, sier til BBC at legen er en stille og rolig familiemann, og at væremåten og nærværet hans kan ha hatt en beroligende effekt på guttene i grotta.

– Han er briljant med barn, og han har nok forsikret seg om at de var best mulig forberedt, sier hun.

VENTET MED GUTTENE: Denne illustrasjonen viser hvor Dr. Harris og marinejegerne ventet sammen med guttene mens redningsaksjonen pågikk. Foto: Melinda Furulund / NRK

– Den beste

Redningsarbeidere fra flere land deltok i redningsaksjonen. 20 av dem var fra Australia.



Til australske Australian Nine News trekker provinsguvernøren i Chiang Rai spesielt fram én person – legen.

– Australierne har vært til stor hjelp. Spesielt legen. Han er veldig god. Den beste, uttalte Osottanakorn ifølge BBC.

Redningsarbeidere jubler over ha ledet vann bort fra grotta Du trenger javascript for å se video.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med Richard Harris, men har foreløpig ikke fått svar