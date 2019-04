Antall døde har steget til 310 på Sri Lanka

Tirsdag morgen ble det holdt tre minutters stillhet over hele Sri Lanka, for å minnes de drepte i terrorangrepene første påskedag.

Tallet på drepte har steget til 310. Blant de døde er det 31 utlendinger: åtte briter, åtte indere, fire amerikanere, tre danske søsken, to australiere, to spanjoler, to kinesere, to tyrkere, to sveitsere og statsborgere fra Japan, Nederland og Portugal.

14 personer er meldt savnet.

Samtidig har antall pågrepne gått opp fra 24 til 40, opplyser politiet.

Regjeringen tror islamistgruppen National Thowheed Jamath (NTJ) står bak de koordinerte terrorangrepene på Sri Lanka søndag.

Det er ingen som har påtatt seg ansvaret for dette angrepet, og det heller ikke kjent hva motivet hva angrepet skal være.

Hittil har myndighetene sagt at det er srilankere som er pågrepet. De undersøker også om utlendinger er involvert i angrepene.

Flere kirker og populære turisthoteller var mål for et koordinert selvmordsangrep første påskedag.

BEGRAVES: Tirsdag begraves mange etter terrorangrepene på Sri Lanka Foto: ATHIT PERAWONGMETHA / Reuters

Nasjonal sørgedag

I dag er det nasjonal sørgedag i landet og mange av de døde skal begraves.

Det er innført unntakstilstand i landet, og militæret har fått utvidede fullmakter.

De to siste nettene har det også vært portforbud.

Sosiale medier

Sri Lanka har også blokkert tilgangen til flere sosiale medier. Noe de håper kan bidra til å hindre spredning av uriktige opplysninger.

Motstandere tror derimot at stengingen kan ha en motsatt effekt, og at viktig informasjon ikke når frem.

Les også: Kirkens prest til NRK: – Ingen plass på jorden er lenger trygg

Les også: Nina Wolther på Sri Lanka: – Jeg ser på bildene at bomben har gått av der vi pleier å sitte