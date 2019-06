Sri Lankas president Maithripala Sirisena krangler med parlamentet om granskingen av påsketerroren. Lørdag sparket presidenten sjefen for etterretningstjenesten, Sisira Mendis. Det skjedde etter at han sa til granskingskommisjonen at presidenten hadde gjort for lite for å hindre terrorangrepet 1. påskedag. Da rammet en rekke eksplosjoner og selvmordsangrep kirker og luksushoteller flere steder på øya. Mer enn 250 mennesker ble drept og over 500 såret.

Halvveis i Mendis' vitnemål ble TV-overføringen brått stanset. Det skal ha skjedd etter ordre fra presidentens kontor, skriver AFP.

President Maithripala Sirisena nekter nå alle lederne for politiet og sikkerhetstjeneste å vitne for parlamentets granskningskomité. Sirisena har selv ministerpostene for politiet og forsvaret. Presidenten har også sagt at høringene kan skape problemer for den pågående etterforskningen av terroren.

Parlamentet gir ikke etter

Lederen av Sri Lankas parlament, speaker Karu Jayasuriya, advarer landets president mot å boikotte terrorgranskingen. Foto: ISHARA S. KODIKARA / AFP

Parlamentets leder tar nå et oppgjøret med presidenten. Speaker Karu Jayasuriya sier i en uttalelse at enhver offentlig ansatt som kalles inn til høring har plikt til å møte opp.

Det kan få alvorlige følger for dem hvis de ikke gjør det, heter det i uttalelsen. Jayasuriya nekter å avslutte granskingen og sier at høringen fortsatt skal være offentlig.

Det er kommet mye kritikk av presidenten under høringen så langt. Etterretningssjef Sisira Mendis sa det hadde vært vanskelig å beskytte landet fordi det var for få møter i landets Sikkerhetsråd.

Han sa at risikoen for et terrorangrep ble tatt opp på et møte 9. april, men at presidentens sikkerhetssjef da hadde svart at presidenten allerede var blitt brifet.

Lys til minne om terrorofrene i St Lucia katedralen i Colombo. Kirker og hoteller ble angrepet i terroren. Foto: LAKRUWAN WANNIARACHCHI / AFP

Klarte ikke å håndtere varsler fra India

Indisk etterretningstjeneste har opplyst at de sendte flere rapporter til sikkerhetsmyndighetene på Sri Lanka før terrorangrepet.

Den srilankiske nettavisen Sunday Times skriver at sikkerhetstjenesten i landet ikke klarte å sette sammen de bitene av informasjon som de fikk fra India, slik at de kunne ha avverge terrorangrepet.

Flere av dem som har avgitt vitnemål for parlamentskomiteen de siste dagene mente at det skyldtes feil og mangler innenfor sikkerhetsapparatet.

Det ble også avdekket mangel på koordinasjon mellom de forskjellige politi- og sikkerhetsmyndighetene, i tillegg til en likegyldig holdning til nasjonal sikkerhet blant landets politiske ledere, skriver Sunday Times.

Nekter for at de ble orientert om terrorfare

Både president Sirisena og statsminister Ranil Wickremesinghe har i ettertid sagt at de ikke ble brifet om varslene fra India før angrepet 21. april.

Sirisena sa i forrige uke at han hadde hatt møter med ledere i politiet og sine egne sikkerhetsfolk 13 dager før terrorangrepene, men at de ikke la fram noen advarsler fra India.

Det har noen av hans egne medarbeidere benektet, skriver AFP.

En lokal islamistisk organisasjon og IS har sagt at de stod bak terrorangrepene 1. påskedag. Sri Lanka har vært i unntakstilstand siden