Nina Wolther på Sri Lanka: – Jeg ser på bildene at bomben har gått av der vi pleier å sitte

Utenriksdepartementet har søndag formiddag sendt ut melding til nordmenn på Sri-Lanka. Der de ber alle reisende om å holde seg i ro, og ikke oppsøke religiøse og offentlige steder til situasjonen er avklart.

Folk i området oppfordres til å følge med på lokale medier, og følge råd fra lokale myndigheter.

Nina Wolther var på vei til ett av de tre luksushotellene som ble angrepet søndag formiddag, lokal tid.

Nina Wolther ved Cinnaom Grand ved et tidligere besøk, ikke så langt unna der bomben gikk av. Foto: Privat

– Vi satt tre nordmenn i bilen på vei til hotellet for å spise brunsj. Vi så ikke noe til eksplosjonene. Nå får vi beskjed om å holde oss hjemme og innendørs, forteller hun til NRK.

– Vi pleier å sitte der

Hun forteller at restauranten på hotellet er svært populær, og at hun har besøkt den flere ganger.

– Jeg ser på bildene at bomben har gått av der vi pleier å sitte, sier hun til NRK.

Cinnamon Grand Hotel skriver på sin Facebook-side at det er med dyp beklagelse at det oppstod en eksplosjon i restauranten som ligger i første etasje. Det ble umiddelbart satt i gang medisinsk hjelp for de skadde. Området er sperret av for videre undersøkelser.

Nina Wolther hun har bodd i landet i mange år, og sier angrepene gjør henne forferdelig trist.

– Det er snart ti år siden det sist var en bombe her, og landet har jobbet så hardt med å få fred. Dette virker veldig organisert, sier hun.

Hun har ikke vært øyenvitne til noe av det som skjer nå, men holder seg inne hos noen singalesiske venner sentralt i Colombo.

– De er veldig lei seg. De har opplevd borgerkrig i 30 år, men nå har landet hatt en oppblomstring. Turistindustrien har blitt veldig bra, og så skjer dette. Folk er veldig lei seg, sier hun.

Ikke redd

Wolther var i landet mens borgerkrigen herjet, og sier hun ikke er redd, men at det hele kjennes uvirkelig.

– Ut fra hva jeg forstår har det gått enda verre for kirkene. Det er tross alt 1. påskedag og folket her er veldig troende mennesker. Dette er en veldig viktig dag for katolikkene.

Wolther vil legge til at hun ikke tror det er farlig å reise til Sri Lanka.

– De er vant til å håndtere onder etter tretti år med borgerkrig.

Selv skal hun reise ut av landet onsdag morgen, men det var planlagt før dagens angrep.

– Vil lytte til UD

Jostein Werner Fyhn sitter ventende på flyplassen i Kuwait. Planen er at han skal videre til Colombo søndag ettermiddag. Han har snakket med UD, men avventer til det kommer mer informasjon.

– Når jeg får høre om et syvende angrep, så begynner jeg å se mer kritisk på turen, forteller Jostein Werner Fyhn.

Jostein Werner Fyhn våknet til meldingen fra UD om at det hadde vært mange eksplosjoner i Colombo, som han skulle reise til. Foto: Privat

Han har fått grønt lyst fra forsikringsselskapet om å endre flybilletten, men ser det litt an.

– Hvis UD gir inntrykk om at det er trygt å reise, kommer jeg nok til dra, sier han.

