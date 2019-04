Kaller blokaden av Facebook og Whatsapp et «talende øyeblikk»

Kort tid etter at minst 290 mennesker ble drept i en serie terrorangrep på Sri Lanka søndag morgen, blokkerte myndighetene tilgangen til flere sosiale medier.

Fakta om angrepene på Sri Lanka Ekspandér faktaboks Ved 7-tiden 1. påskedag kom de første meldingene om angrepene på Sri Lanka. Tre kirker, St. Anthony's Shrine i Colombo, St. Sebastian-kirken i Negombo og Zion-kirken i Batticaloa på østkysten, og tre hoteller, Shangri-La, Cinnamon Gard og Kingsbury, ble angrepet nesten samtidig. I alt sju selvmordsbombere sto bak de seks angrepene. Senere søndag skjedde det to mindre eksplosjoner, den ene mot et lite hotell sør for hovedstaden Colombo, og den andre i bolig i en forstad til Colombo. I tillegg ble en hjemmelaget rørbombe uskadeliggjort i nærheten av flyplassen sent søndag. Mandag eksploderte tre bomber i en varebil parkert ved St. Anthony's Shrine. Ingen ble såret. Minst 24 personer er pågrepet så langt. Mandag morgen ble tallet på drepte justert opp til 290. I tillegg er rundt 500 såret. Minst 39 utlendinger er blant de drepte, blant dem tre dansker, to kinesere, to australiere, en japaner og åtte briter, i tillegg til statsborgere fra USA, Nederland, Portugal og India. 19 utlendinger ligger på sykehus. Srilankiske myndigheter har varslet at det blir innført unntakstilstand fra midnatt mandag. I tillegg blir det portforbud fra klokken 20 mandag til klokken 4 tirsdag morgen. Sosiale medier som Facebook, Whatsapp og Instagram er tidvis blitt blokkert av myndighetene for å hindre spredning av rykter og uriktig informasjon. (NTB)

Facebook, Whatsapp, Instagram, Youtube, Snapchat og Viber er alle stengt ned. Twitter ser ikke ut til å være blokkert.

Ved tidligere terrorangrep i verden er telenettet noen ganger blitt stengt, for å hindre at terrorister skal kunne kommunisere med hverandre.

Denne gangen ser grunnen, ifølge nyhetsbyrået AP, ut til å være at myndighetene vil forhindre spredningen «fake news».

Frykten er at de kan provosere frem angrep på forskjellige folkegrupper på Sri Lanka.

Regjeringen på Sri Lanka sier at blokaden vil fortsette til de er ferdige med etterforskningen av angrepene.

Stor endring for Facebook

Ved tidligere terrorangrep, som i Paris i november 2015, har Facebook slått på en tjeneste der folk i de rammede områdene kan fortelle at de er i sikkerhet.

Ivan Sigal, som leder støtteforeningen for internett og journalistikk. Global Advocacy, sier at blokkeringen er et «talende øyeblikk».

– For noen år siden ville vi brukt disse plattformene til å hjelpe hverandre. Nå ser vi dem som en trussel, skriver han på Twitter.

Sosiale medier har flere ganger de siste ukene blitt kritisert for at de ikke klarer å stoppe feilinformasjon fra å spre seg, skriver The Guardian.

Terroristen som drepte 50 muslimer på New Zealand i mars brukte Facebook Live til å sende angrepet sitt direkte. Hverken Facebook eller Youtube klarte å stoppe andre fra å spre videoen.

Senest i forrige uke koblet Youtube sammen bilder av brannen i Notre-Dame med tekst om terrorangrepene i New York 11. september.

– Hvis jeg var Facebook eller Whatsapp ville jeg ha stoppet og spurt meg selv om hva jeg har gjort feil. Jeg kan ikke tenke meg et klarere signal om mangel på tillit til plattformene, sier Ivan Sigal.

Har blokket Facebook før

Myndighetene på Sri Lanka blokkerte også sosiale medier i 2018. Da var grunnen at de ble brukt til å spre oppfordringer til vold mot muslimer.

Førsteamanuensis i religionsvitenskap, Iselin Frydenlund, sier at hun kan forstå at myndighetene ønsket å stoppe konspirasjonsteorier og hatretorikk.

– Det har tidligere vært en radikal antimuslimsk stemning fra nasjonalister med angrep på muslimsk eiendom og liv, sier Iselin Frydenlund. Foto: NRK

– Da de stengte ned sosiale medier nå, så var det basert på det som har skjedd før, med massiv vold og overgrep mot minoriteter, spesielt mot muslimske minoriteter, sier hun til NRK.

Frydenlund sier at Sør-Asia er den regionen hvor sosiale medier hyppigst blir stengt.

– Nedstengning er et dilemma, fordi det på den ene siden innebærer sterke begrensninger i ytringsfriheten, mens det på den andre siden er et stort samfunnsproblem at falske konti og massiv desinformasjon på nett har ført til vold mot utsatte grupper, sier Frydenlund.