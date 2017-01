Angela Merkel: – Europas skjebne i våre hender

Både den tyske forbundskansleren og Frankrikes president reagerer på Donald Trumps uttalelser i et intervju med The Times og Bild.

Venter til Trump sitter i Det hvite hus

– Europas skjebne ligger i våre egne hender, sier Angela Merkel etter intervjuet med USAs påtroppende president ble publisert, skriver The Guardian.

Når Trump 20. januar blir innsatt som president vil vi selvfølgelig samarbeide, sier Angela Merkel. Foto: ODD ANDERSEN / Afp

– Han har gjort sine meninger og hvor han står klart. De har vi visst om i en stund. Hva jeg mener er også kjent, sier Merkel.

Merkel oppfordrer også Donald Trump til å skille mellom flyktning- og migrantkrisen i Europa og kampen mot terror. Hun er tydelig på at hun ville vente til etter Trumps innsettelse på fredag før hun vil samarbeide med han.

– Når han sitter i Det hvite hus, noe han ikke gjør på dette tidspunkt, vil vi selvfølgelig samarbeide med Trump-administrasjonen og se hva slags avtaler vi kan bli enige om, konstaterer Merkel.

Mener Nato er utdatert

Nato, EU, og Merkel fikk alle sammen gjennomgå når Donald Trump ble intervjuet av The Times og Bild. Foto: DOMINICK REUTER / AFP

I intervjuet kritiserer USAs påtroppende president den tyske forbundskansleren og sier at det var et katastrofalt feilgrep av Merkel å slippe så mange migranter inn i Tyskland. Han kommenterte på nytt forsvarsalliansen Nato.

– Jeg sa for lenge siden at Nato hadde problemer. For det første er den utdatert. For det andre så betaler ikke land det de skal betale, fortalte Trump til The Times og Bild.

At forsvarsalliansen er utdatert begrunnet Trump med at alliansen ikke hadde tatt hånd om terrorisme. Senere på mandag gikk en talsperson for russiske myndigheter ut og sa at Russland støttet Trumps uttalelser.

Trump antydet også i intervjuet at flere europeiske land vil følge etter Storbritannia ved å melde seg ut av EU.

– Trenger ikke råd fra utenforstående

Frankrikes president François Hollande mener Europa ikke trenger å bli fortalt hva de skal gjøre av utenforstående. Foto: ODD ANDERSEN / Afp

Frankrikes president François Hollande kommenterte også i går USAs påtroppende presidents uttalelser om EU og Nato.

– Europa vil være klare til å forhandle om transatlantiske avtaler, men vi trenger ikke utenforstående til å fortelle oss hva vi skal gjøre, uttalte den franske presidenten etter Trumps uttalelser.

Også Tysklands utenriksminister Frank-Walter Steinmeier uttrykte bekymring over Trumps uttalelser.

– Utsagnene er i strid med det den amerikanske forsvarsministeren sa i Washington for bare noen dager siden, sa Steinmeier.