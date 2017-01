Bekymrer seg over Trumps uttalelser

Den tyske utenriksministeren er i Brussel der han møtte Nato-leder Jens Stoltenberg mandag morgen. Ifølge Steinmeier blir Donald Trumps uttalelser tatt imot med bekymring.

– Utsagnene er i strid med det den amerikanske forsvarsministeren sa i Washington for bare noen dager siden, sier han til AFP.

Donald Trump sier han tidligere har påpekt at forsvarsalliansen har problemer.

– For det første er den utdatert, fordi den ble formet for mange, mange år siden. For det andre så betaler ikke land det de skal betale, sier han.

Pengebruken har vært et vanskelig punkt for alliansen de siste årene, USA betaler opp til 70 prosent av utgiftene.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg kommenterer ikke Trumps analyser i dag, men overfor NRK viser hans pressetalsmann til det han sa da Donald Trump ble valgt til USAs president.

– Jeg er overbevist om at USA vil beholde sin forpliktelse overfor Nato. Europeisk stabilitet er også viktig for USA. Derfor vil USA opprettholde sin sterke rolle, sa Stoltenberg i november.

Blir tema blant EUs utenriksministre

Ifølge Frank-Walter Steinmeier har Trumps uttalelser ført til forbauselse. Han sier dette er noe som kommer til å bli diskutert når EUs utenriksministre møtes i dag.

Steinmeiers kollega, nærings- og energiminister Sigmar Gabriel, sier EU bør møte Trump med tillit.

– Jeg tror ikke europeere bør dykke ned i en slags dyp depresjon. Ikke det at jeg undervurderer det Trump sier, men litt selvtillit vil gjøre oss godt i denne situasjonen, sier han til AFP.

Frankrikes utenriksminister, Jean-Marc Ayrault sier det beste svaret på Trumps uttalelser er et samlet Europa.

– Det beste vi kan gjøre nå er å stå sammen som en blokk, sa han på vei inn til møtet med de andre utenriksministrene.