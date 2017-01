CIA-direktør ber Trump tenke seg om før han snakker

I et intervju med Fox News kommenterer avtroppende CIA-direktør John Brennan uttalelsene til Trump hvor han sammenligner etterretningsmiljøet med Nazi-Tyskland.

Irritert over Trump-uttalelser

Donald Trumps uttalelser hvor han sammenlignet etterretningstjenestene med Nazi-Tyskland blir ikke godt mottatt av den nåværende CIA-direktøren. Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP

– Det jeg finner opprørende er å sammenligne etterretningstjenestene med Nazi-Tyskland, sier Brennan til Fox News.

– Det irriterer meg, og det ingen grunn til at Trump skal peke fingeren mot etterretningsmiljøet når informasjonen allerede var offentlig, sier han.

Brennan forsvarer også avgjørelsen som ble tatt av sjefene for etterretningstjenestene om å dele informasjonen med Trump. Samtidig ber Brennan den påtroppende presidenten om å være mindre spontan i fremtiden.

– Spontanitet er ikke noe som bedrer vår nasjonale sikkerhet. Trump må forstå at når han snakker eller reagerer så vil det få konsekvenser for USA. Dette handler om mer enn bare Trump, det handler om USA, forklarer Brennan.

Advarer mot å frita Russland

I intervjuet uttrykte også Brennan sine bekymringer for Trumps uttalelser om Russland og Vladimir Putin.

– Jeg tror Trump må forstå at å frita Russland for deres handlinger i Ukraina, Syra og andre steder er en farlig vei å gå, sier Brennan.

I forrige uke uttalte Trump at han mener Putin vil ha større respekt for USA etter at Trump selv blir president.

I et intervju med The Times sier Trump at han kommer til å stole like mye på Russlands president som Tysklands forbundskansler Angela Merkel.

– Jeg vil stole på begge til å begynne med, men la oss se hvor lenge det varer. Det kan hende det ikke varer lenge i det hele tatt, sier Trump til avisen.

Donald Trump har ikke vært nådig med de amerikanske etterretningstjenestene så langt. Foto: SAUL LOEB / Afp

Trump svarte på Twitter

Etter Brennans intervju med Fox News tok Donald Trump fingrene fatt og svarte på kritikken. Trump endte Twitter-meldingene med å spørre om Brennan sto bak lekkasjen av falske nyheter til pressen.

Ber Trump bedre forholdet

Donald Trump er avhengig av å ha et godt forhold til etterretningstjenestene, mener president Barack Obama. Foto: CARLOS BARRIA / Reuters

Uttalelsene til Brennan blir støttet opp av president Barack Obama som oppfordrer Donald Trump til å endre sin improvisasjonsstil og utvikle et bedre forhold til etterretningstjenesten.

– Du vil ikke være i stand til å ta gode beslutninger uten å ha et godt tillitsforhold mellom deg selv og etterretningstjenestene, sier Obama til CBS-programmet 60 minutes, skriver Politico.

Trump har flere ganger kritisert etterretningstjenestene og forkastet påstander fra miljøet.

– Dette kommer fra de samme folkene som sa at Saddam Hussein hadde masseødeleggelsesvåpen, sa han ved en anledning.