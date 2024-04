- Botswanas regjering truer med å sende 20.000 elefanter til Tyskland etter at Tyskland foreslo å stramme inn regelverket for innføring av jakttrofeer.

- President Masisi i Botswana forsvarer jaktturismen. Den regulerer bestanden og gir inntekter til lokalsamfunn.

- Tysklands miljøminister Steffi Lemke (De Grønne) ønsker å forby all import av jakttrofeer fra beskyttede arter, men forslaget har møtt motstand.

- Verdens naturfond (WWF) Norge mener at troféjakt ikke er løsningen på problemet med elefantbestanden i Botswana, og oppfordrer Norge og andre vestlige land til å bidra økonomisk til avbøtende tiltak.