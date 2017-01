Times: Trump vil ha atomvåpenavtale med Russland

Dette kommer fram i et intervju med den britiske avisa The Times.

– La oss se om vi kan få noen gode avtaler med Russland. Jeg mener antall atomvåpen burde være mye lavere, reduseres betraktelig, det er en del av det, sier Trump.

– Russland sliter veldig akkurat nå, på grunn av sanksjonene, men jeg tror noe som vil komme mange mennesker til gode kan skje.

Uttalelsene går på tvers av tidligere uttalelser, der Trump for eksempel har tvitret at «USA må styrke og utvide atomkapasiteten til den dagen kommer når verden tar til vettet».

Søndag skrev The Times at Trump-leiren er i gang med å planlegge et møte med Russlands president Vladimir Putin på Island og at de forbereder nettopp en avtale om atomnedrustning.

– Ikke sant – denne meldingen er 100 prosent falsk, svarte Trumps talsmann Sean B. Spicer på Twitter.

President Barack Obama innførte sanksjonene mot Russland som reaksjon på angivelig russisk innblanding i det amerikanske valget.

For noen dager siden sa Trump til Wall Street Journal at han planla å beholde noen av sansjonene inntill videre, men at han fjerner dem om Russland hjelper USA, blant annet i kampen mot terror.

Svigersønnen skal forhandle fred i Midtøsten

I Intervjuet kritiserte også Trump Russland for landets innblanding i borgerkrigen i Syria. Han sa samtidig at han skal gi sin svigersønn, Jared Kushner, i oppgave å forhandle fred i Midtøsten.

Kushner er gift med den påtroppende presidentens datter Ivanka Trump. Kushner hadde en sentral rolle i valgkampen og er selv sønn til en eiendomsmilliardær. Han er også eiendomsutvikler og utgiver av magasinet New York Observer.