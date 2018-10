Al Jazeera: – Folk på konsulatet hørte skrik, så ble det stille

Den saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi, som har bodd i eksil i USA det siste året, befant seg inne i det saudiarabiske konsulatet i Istanbul da han forsvant tirsdag i forrige uke.

Han flyttet fra Saudi Arabia i fjor ettersom han fryktet for å bli arrestert, siden han åpent kritiserte politikken til Saudi Arabias mektige kronprins Mohammed bin Salman.

Tyrkiske tjenestemenn hevder ifølge flere medier at saudiarabiske tjenestemenn skal ha ventet på journalisten inne på konsulatet. Deretter skal de ha drept og partert Khashoggi.

Skal vise mistenkte gjerningspersoner som ankommer Istanbul og oppsøker Saudi-Arabias konsulat. Du trenger javascript for å se video. Skal vise mistenkte gjerningspersoner som ankommer Istanbul og oppsøker Saudi-Arabias konsulat.

Nå forteller Al Jazeeras journalist i Istanbul, Jamal Elshayyal, om noe av dramatikken som skal ha funnet sted inne på det saudiarabiske konsulatet i Istanbul. Han sier at han har informasjon fra tyrkiske etterforskere som har snakket med vitner på konsultatet.

– De hørte lyder av kamp, høye rop og skrik. Noen ropte om hjelp, men så med ett ble det helt stille, rapporterte Elshayyal.

En ansatt ved den saudiarabiske konsulatet titter ut gjennom inngangsporten. Hva skjedde der inne? Hvorfor kom ikke Jamal Khashoggi ut etter sitt ærend? Påstandene om et brutalt parteringsdrap har forverret forholdet mellom Tyrkia og Saudi-Arabia. Foto: Emrah Gurel / AP

Les mer: En klokke kan avsløre hva som skjedde med Khashoggi

– Selv en mygg ville bli fanget opp av overvåkingskameraer

Tyrkias president, Recep Tayyip Erdogan, har økt presset og krevd forklaring fra det mektige kongedømmet.

Erdogan sa torsdag at han ikke tror på forklaringen fra Saudi-Arabia om at Khashoggi kan ha forlatt konsultatet uten å ha blitt fanget opp på overvåkingskameraene.

– Hvordan er det mulig for et konsulat eller en ambassade ikke å ha skikkelige overvåkingssystemer? Hvis en fugl eller en mygg fløy forbi, ville slike systemer fange dem opp, og jeg tror de har noen av de mest avanserte systemene, sa Erdogan.

Tyrkias president, Recep Tayyip Erdogan, har økt presset og krevd forklaring fra det mektige kongedømmet. Foto: AP

Hvem er de 15 mistenkte mennene?

Saudiarabiske myndigheter gav tyrkiske etterforskerne grønt lys til å gå inn i konsulatet for å gjøre undersøkelser. Etter planen skulle det skje i går.

Men saudiarabiske myndigheter trakk tilbake tillatelsen, etter at flere tyrkiske medier publiserte overvåkningsbilder av 15 menn mistenkt for å ha drept Khashoggi.

Samtidig begynner det å komme opplysninger i media om hvem de 15 mennene, som blir omtalt som «drapsskvadronen», er.

Ifølge Al Jazeera er en av mennene en tidligere etterretningssjef ved Saudi-Arabias ambassade i London. Nyhetsbyrået AP skriver at en skal være obduksjonsekspert i det saudiarabiske militæret.

Den saudiarabiske direktøren for The Gulf Institute i Washington DC, Ali al Ahmed, sier to av mennene tilhører Mohammed bin Salmans livgarde.

Flere tyrkiske medier skriver at de 28 lokalt ansatte på konsulatet fikk en dag fri, fordi det skulle holdes «diplomatiske møter». Men mediene oppgir ingen kilder og informasjonen er ikke bekreftet.

Torsdag skrev Washington Post at Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman beordret en operasjon for å lokke Khashoggi ut av USA og pågripe ham.

Trump krever svar

President Donald Trump sa onsdag at han har snakket med saudiarabiske myndigheter «på høyeste nivå» og nå krever svar.

– Vi krever alt. Vi kan ikke la dette skje mot reportere, mot noen. Vi er veldig skuffet over å se hva det er som foregår. Vi liker det ikke, og vi skal komme til bunns i det, sa Trump.

22 senatorer har i et brev til presidenten bedt ham innlede etterforskning og vurdere sanksjoner.

Ifølge Det hvite hus har en rekke høytstående tjenestemenn snakket med kronprins Salman de siste dagene, blant dem nasjonal sikkerhetsrådgiver John Bolton, utenriksminister Mike Pompeo og Trumps svigersønn og rådgiver Jared Kushner.

Saudi-Arabia nekter enhver befatning med Khashoggis forsvinning og avviser påstander om at han ble drept.