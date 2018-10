Tyrkisk avis trykker bilder av personer som hevdes å stå bak drap på Khashoggi

Ikke navngitte tyrkiske kilder mener den saudiarabiske journalisten ble drept og partert inne i Saudi-Arabias konsulat i Istanbul.

Onsdag publiserte avisen Sabah, som står nær president Recep Tayyip Erdogan, bilder av det avisen hevder skal være et «drapsteam» på 15 personer, sendt for å ta livet av Khashoggi. Bildene skal være tatt i passkontrollen.

Ifølge samme avis registrerte de seg som gjester ved to hoteller i Istanbul tirsdag i forrige uke, samme dag som Khashoggi gikk inn i konsulatet. Han har siden ikke blitt sett. De 15 personene forlot konsulatet senere samme dag, ifølge avisen.

Journalist Jamal Khashoggi er ikke blitt sett etter at han gikk inn i Saudi-Arabias konsulat i Istanbul tirsdag i forrige uke. Foto: Virginia Mayo / AP

Ber Donald Trump om hjelp

Jamal Khashoggis forlovede ber nå president Donald Trump og USAs førstedame om hjelp til å kaste lys over saken.

Khashoggi besøkte først det saudiarabiske konsulatet i Istanbul 28. september «til tross for å ha vært noe bekymret over at han kunne være i fare», skriver hans tyrkiske forlovede Hatice Cengiz onsdag i The Washington Post.

Han dro tilbake til konsulatet tirsdag 2. oktober etter å ha blitt lovet å få utstedt de nødvendige papirene slik at de to kunne gifte seg.

Les også: Tyrkia vil ransake saudiarabisk konsulat

Opptak fra overvåkingskamera viser at Khashoggi gikk inn i konsulatet, men det er ikke lagt fram bevis for at han noensinne kom ut igjen. Ikke navngitte tyrkiske kilder mener han ble drept og partert inne i konsulatet.

Dette bildet viser det som trolig er Jamal Khashoggi når går inn i konsulatet 2. oktober. Foto: REUTERS TV / Reuters

Etterlyser overvåkingsopptak

– På dette tidspunktet bønnfaller jeg president Trump og førstedame Melania Trump til å kaste lys over Jamals forsvinning, skriver Cengiz.

– Jeg oppfordrer også Saudi-Arabia, spesielt kong Salman og kronprins Mohammed bin Salman, til å vise følsomhet på samme nivå og frigi overvåkingsopptak fra konsulatet, skriver hun, og legger til:

– Selv om denne hendelsen potensielt kan utløse en politisk krise mellom de to landene, må vi ikke overse den menneskelige siden rundt det som har skjedd.

Khashoggi er fra Saudi-Arabia, men har siden i fjor bodd i eksil i USA, av frykt for represalier i hjemlandet. Som skribent for The Washington Post har Khashoggi vært kritisk til kronprinsen, som regnes som Saudi-Arabias reelle leder.